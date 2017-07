Torino - Colpo Berenguer, 5,5 milioni più uno di bonus. Napoli, che beffa

Alejandro Berenguer esulta per un gol segnato con l'Osasuna. | calcionapoli24.it

L'acquisto di Alejandro Berenguer da parte del Napoli sembrava piuttosto vicino, come vi avevamo raccontato nelle scorse giornate. Con l'Osasuna, squadra detentrice del cartellino del talento spagnolo, c'era soltanto una piccolissima forbice da limare sotto l'aspetto economico, ma si cercava di fare leva sull'intesa già trovata con il talento iberico: oggi, un clamoroso colpo di scena. Il 22enne spagnolo giocherà in un'altra squadra nel 2017-2018, sempre italiana, e questa sarà il Torino.

Ecco quanto si può leggere sul sito ufficiale dei navarresi, che spiega le modalità di quest'operazione con tutti i vari dettagli: "Il Club Atlético Osasuna ha trovato un accordo con il Torino Football Club per il trasferimento di Alex Berenguer, che si baserà sul pagamento di 5,5 milioni di euro più altri 1,5 milioni di euro di parte variabile, dipendenti dai risultati della squadra italiana nella stagione 2017-2018. In aggiunta, la società piemontese ha accettato di includere nell'operazione una clausola per la quale, se il canterano rosso passasse in futuro all'Athletic Club, il Club Atlético Osasuna percepirebbe altri 1.500.000 euro". Un'operazione-lampo, un talento in più per la nostra Serie A, un nuovo esterno offensivo alla corte di Sinisa Mihajlovic che adesso può contare su una batteria di ali di prima scelta.

Nell'ottica però di future operazioni con i partenopei, questo colpo potrebbe anche fare un po' male al Toro. Il Napoli infatti, come ammesso dal patròn del club Aurelio De Laurentiis in persona già da qualche tempo, stava trattando ad oltranza per l'acquisizione del cartellino di questo classe 1995: l'inserimento dei granata potrebbe non aver fatto piacere ai vertici azzurri, che adesso potrebbero frenare la trattativa per la cessione di Duvan Zapata sotto la Mole in favore di altre piste per il colombiano, avendo il coltello dalla parte del manico e diverse proposte da tanti club del nostro campionato. Ci si metterà una pietra sopra oppure si aprirà una sorta di caso fra le due dirigenze? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni...