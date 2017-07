Torino: si vira su Fofana, Cairo vuol trattenere Barreca e Belotti

Source photo: LaPresse

Allenamento mattutino, per il Torino di Mihajlovic. Dopo la sessione di scarico nel pomeriggio di ieri, i granata hanno ripreso a pieno regime la preparazione estiva, cominciando con i soliti esercizi in palestra. In seguito, parte della rosa ha preso parte ad una seduta tattica, probabilmente volta alla sfida di domani contro il Renate. Dopo la pausa, gli atleti non impiegati hanno ripreso l'allenamento in palestra e la successiva analisi tattica, mentre il primo gruppo ha concluso il proprio lavoro. Appuntamento dunque alle 17.30, quando riprenderanno gli allenamenti pomeridiani.

Sul mercato, continua a tenere banco la questione inerente il Gallo Andrea Belotti, che ha espresso la volontà di partire, destinazione Milan. Urbano Cairo, tentando il tutto per tutto, ha proposto un rinnovo ad suo attaccante, mettendo sul piatto ben tre milioni, cifra importantissima considerando le casse granata. Intanto, il presidente attende il rilancio del Milan, i cui primi tentativi non sono stati considerati soddisfacenti. La sensazione, comunque, è che la querelle continuerà a lungo, motivo che ha di fatto spinto la società torinese a sondare alternative valide sul mercato, vedi Duvan Zapata.

A centrocampo, tramontata la pista-Imbula e con Donsah ancora al Bologna, fari accesi su Seko Fofana, che ha davvero impressionato nella sua prima stagione in Serie A, con la maglia dell'Udinese. Possente fisicamente e particolarmente esplosivo palla al piede, Fofana sarebbe un vero e proprio colpo di mercato, per il Torino, che si assicurerebbe così un atleta tagliato perfettamente sia per il 4-2-3-1 che per il 4-3-3, modulo base del gruppo di Mihajlovic. Muro importante, infine, per Barreca, beniamino dei tifosi entrato in orbita Roma. I tifosi non vogliono lasciar partire il terzino, Cairo cerca di blindarlo.