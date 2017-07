Torino, in difesa si cerca un profilo esperto. Intanto Mihajlovic si gode Iago Falque

Lorenzo Tonelli, zimbio.com

Il Torino di Sinisa Mihajlovic ha terminato la prima parte della propria preparazione estiva con un'amichevole giocata contro i francesi del Guingamp. I granata hanno vinto per 2-0 grazie alle reti di Obi e Zappacosta. In generale si sono visti segnali incoraggianti da diversi giocatori, mentre sul mercato la società è sempre al lavoro per cercare di regalare a Mihajlovic un difensore centrale d'esperienza così come richiesto dal tecnico.

I nomi ben evidenziati sullo smartphone del direttore sportivo del Toro Petrachi sono due: Gabriel Paletta e Lorenzo Tonelli. Del difensore del Milan si parla ormai già da diverse settimane e la sua situazione in casa rossonera è chiara. Fuori dal progetto tecnico di Montella, con il contratto in scadenza nel 2018 che non verrà rinnovato e la decisione ormai presa di lasciare Milanello. Anche Mihajlovic nelle scorse ore avrebbe telefonato al difensore per provare a convincerlo ad accettare la proposta granata, ma il serbo sembra si stia spazientendo di fronte alle titubanze di Paletta. Ecco che allora il Torino è tornato in maniera concreta su quel Lorenzo Tonelli già cercato la scorsa estate. Un anno fa, però, il difensore preferì tornare a lavorare con Sarri, piuttosto che scegliere la soluzione Torino. La concorrenza folta, però, gli ha precluso spazio e minuti e così questa volta l'affare potrebbe concludersi.

Iago Falque in campo in questo precampionato, torinofc.it

In attesa di novità dal mercato, i sorrisi di Mihajlovic arrivano da alcune prestazioni che si sono viste in campo contro il Guingamp. Su tutti si è potuto ammirare uno Iago Falque già padrone della fascia sinistra dell'attacco. L'ex Roma ha fatto vedere giocate importanti e se anche non è arrivata la gioia personale della rete, la sua importanza per la squadra è sembrata evidente. Una bella notizia per Mihajlovic, deciso a puntare ancora su di lui come uomo di qualità per il reparto d'attacco granata. Già la scorsa stagione è stata positiva a livello personale per Iago Falque che però ha dichiarato di puntare alla doppia cifra per il prossimo campionato sia come numero di reti sia come numero di assist forniti ai compagni. Qualità quindi, al servizio dei compagni e di una squadra che sogna di poter puntare a qualcosa di più di una tranquilla posizione di centro classifica.