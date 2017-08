Torino, N'Koulou: "Onorato di essere in questa famiglia, sono molto motivato"

Il colpo a sorpresa del mercato del Torino di Sinisa Mihajlovic è Nicolas N'Koulou, difensore centrale che arriva in granata in prestito dal Lione. Accostato più volte alle squadre italiane, soprattutto al Napoli, il ventisettenne camerunese è il rinforzo tanto cercato dal direttore sportivo Petrachi per la difesa dei granata: esperienza, carisma e qualità che potrebbero fare al caso del tecnico serbo, da qualche mese a caccia di un elemento di spicco per consolidare e rendere ancor più affidabile il reparto arretrato della sua squadra.

A margine del comunicato stampa apparso qualche ora fa sul sito del Torino, anche il benvenuto del Presidente Cairo, che ha di fatto introdotto le prime parole del nuovo arrivo: “Nicolas N’Koulou è un difensore centrale di caratura internazionale, più volte accostato nelle ultime sessioni del calciomercato a importanti club europei e della nostra serie A. E’ un prospetto di valore, per età ed esperienza, che va a rinforzare ulteriormente il nostro reparto arretrato. In carriera ha disputato più di 250 partite nel massimo campionato francese, cui vanno aggiunte le oltre trenta presenze tra Champions League ed Europa League. Con la Nazionale del Camerun, poi, è risultato protagonista assoluto della coppa d’Africa 2017 vinta in finale contro l’Egitto anche grazie a un suo gol. A nome di tutta la Società sono felice di accogliere Nicolas con il più cordiale benvenuto! Sempre Forza Toro!".



Dopo la firma, sempre tramite le pagine del sito ufficiale dei granata, è stata la volta del difensore africano, che viene da un paio di stagioni in sordina e cerca riscatto all'ombra della Mole: “Sono super motivato, non vedo l’ora di iniziare questa mia nuova esperienza con il Toro in un campionato bello e difficile come la serie A. Porto tutto il mio entusiasmo e la voglia di mettermi subito a disposizione dell’allenatore e dei compagni, l’obiettivo è quello di fare una bella stagione insieme a loro. Tutte le persone con cui mi sono confrontato mi hanno parlato bene del Toro, so che è una Società dalla storia importante e che è una bella squadra con tanti giovani di qualità e giocatori più esperti: di me posso dire che sono onorato di far parte di questa famiglia”.