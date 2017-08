Torino: fatta per Sadiq, manca poco per Donsah | www.corrieredellosport.it

Prima le visite mediche, poi la firma sul contratto e l’ufficialità. Umar Sadiq è pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino: l’attaccante classe ‘97 arriva dalla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro, lasciando l’opzione di controriscatto ai giallorossi per la cifra di 8 milioni. Il nigeriano sarà subito a disposizione di Sinisa Mihajlovic per il primo allenamento in granata al Filadelfia e dunque già convocabile per la prima giornata di Serie A, domenica alle 20.45 al Dall’Ara contro il Bologna, nel ruolo di vice di Andrea Belotti.

Ora il presidente Urbano Cairo ed il direttore sportivo Gianluca Petrachi possono mettersi al lavoro per regalare al tecnico serbo il sostituto di Marco Benassi, ceduto alla Fiorentina. Per la verità il profilo giusto è stato individuato in Godfred Donsah: secondo le ultime indiscrezioni, per il centrocampista ghanese si è ormai trovato l’accordo anche con il Bologna sulla base di 5-6 milioni di euro e questa settimana potrebbe essere quella decisiva per la chiusura ufficiale dell’affare. L’ex Cagliari dunque andrà ad aggiungersi all’altro neo acquisto Tomas Rincòn nella batteria di centrocampisti, dalla quale potrebbe uscire presto Afriyie Acquah, che ha già manifestato la sua intenzione di provare un’esperienza all’estero. In questo senso la proposta più concreta è al momento quella del Birmingham: il club allenato da Harry Redknapp ha offerto 8 milioni di euro ed il giocatore preferirebbe la pista inglese, seppur in una squadra che milita in Championship; in Italia resta defilata la pista Atalanta, alla ricerca di alternative per la panchina.

Un altro giocatore in procinto di lasciare Torino è Luca Rossettini: secondo Sky Sport, in settimana Cairo incontrerà la dirigenza del Genoa per definire il passaggio del difensore in rossoblu, visto che gli spazi per lui si sono chiusi con l’arrivo in granata di N’Koulou. La rosa a disposizione di Mihajlovic sarebbe così al completo, anche se fino al 31 agosto la possibilità che Belotti possa partire c’è: a quel punto il Torino andrebbe all’assalto di Duvan Zapata.