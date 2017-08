Torino, Rincon subito in campo. Belotti guida l'attacco dei granata

L'attesa è finita, è tempo di accantonare per qualche ora le vicende del calciomercato e pensare al campo. Si ritorna a calcare il prato verde ed il campionato del Torino inizia dal Dall'Ara di Bologna. L’obiettivo del gruppo della squadra granata è molto chiaro: raggiungere l’Europa League. Il gruppo di Sinisa Mihajlovic, al secondo anno sulla panchina granata, si giocherà un posto in Europa presumibilmente con la Fiorentina e l'Atalanta, squadre che dovrebbero tenere un rendimento simile al Toro. Il mercato portato avanti dalla dirigenza non è stato particolarmente scoppiettante, sono arrivati però giocatori funzionali alla causa granata che hanno migliorato la qualità della rosa, come ad esempio Rincon e Berenguer.

Proprio questi ultimi partiranno titolari domani sera (calcio d'inizio alle ore 20:45) a Bologna. Sfida che si preannuncia vibrante, ostica per il Toro in quanto si affronterà la compagine felsinea vogliosa di riscatto dopo aver subìto tre sberle, davanti al pubblico amico, dal Cittadella nel terzo turno della Coppa Italia Tim. Mihajlovic adotterà il 4-2-3-1, lasciando in cantina il 4-3-3 divenuto suo marchio di fabbrica durante l'intera passata stagione. Sirigu, ritornato in Italia dopo le esperienze estere al Paris Saint Germain e all'Osasuna, difenderà i pali del Toro succedendo ad Hart, trasferitosi in Premier League al West Ham. In difesa, spazio per il nuovo acquisto N'Koulou, che esordisce in A. Al suo finaco, l'esperto Moretti mentre sulle fasce agiranno a destra Zappacosta ed a sinistra uno tra Barreca e Molinaro con il primo leggermente favorito.

La cerniera di centrocampo vedrà l'impiego del Generale Rincon, con Obi al suo fianco. Belotti sarà il centravanti, inamovibile, tentato ancora dal Manchester United intenzionato a pagare l'intera clausola rescissoria per accaparrarselo, il quale sarà azionato dal terzetto visto all'opera anche nell'intero precampionato, ovvero Iago Falque, Ljajic e Berenguer. Sono out Baselli e Valdifiori, entrambi infortunati, mentre Boyè salterà l'esordio in quanto dovrà scontare un turno di squalifica comminatogli dal Giudice Sportivo lo scorso campionato.