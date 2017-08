Torino - Cairo: "Belotti è incedibile, Cassano non verrà"

Source photo: enpage.it

Urbano Cairo blinda Andrea Belotti, il Gallo che nella scorsa stagione ha letteralmente fatto innamorare mezza Europa a suon di goal e di prestazioni sopra la media. Al "Memorial Mamma Cairo", disputato nella città di Asti, il patron del Torino ha infatti detto la sua sulla situazione contrattuale della punta di diamante della rosa a disposizione di Sinisa Mihajlovic: "Belotti è incedibile, lo sa anche Petrachi. Faremo ancora qualcosa sul mercato, che è stato bene condotto. Acquah? Io voglio tenerlo, Mihajlovic anche. Speriamo resti ma vediamo". Certo, nel calcio di oggi di incedibile non c'è nulla, ma la sensazione è che, per prendere Belotti, ci vorranno fior fior di milioni.

A caccia di un profilo offensivo per rinforzare il proprio parco attaccanti, Cairo chiude definitivamente le porte ad Antonio Cassano, che ha abbandonato l'Hellas Verona pochi giorni prima dell'inizio della prossima Serie A: "A noi manca un innesto, ma non sarà Cassano. Con lui ho un gran bel rapporto, quando è andato via da Verona l'ho chiamato per provare a farlo ripensare. Ma è solo amore per i campioni e per il calcio". In ultimo, passaggio importante sulla VAR: "La trovo molto utile, anche se con il Bologna ci ha penalizzati".