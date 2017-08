Torino, quasi fatta per Burdisso. Idea Emre Mor per la trequarti

Bene in campo con il netto e meritato tre a zero rifilato al Sassuolo, bene anche sul mercato con il Torino che ha messo le mani sul centrale difensivo Nicolas Burdisso. La dirigenza granata lavora per completare la rosa, cercando di puntellarla e migliorarla in questi ultimi giorni di calciomercato. Il presidente Urbano Cairo è pronto a rafforzare la rosa con l'ex centrale del Genoa, pronto a firmare da svincolato e portare in dote un ottimo bagaglio d'esperienza. Contratto annuale, nelle prossime ore potrebbe esserci l'ufficialità.

La vera sorpresa delle ultime ore interesserebbe però la mediana. Non è, infatti, mai stata mollata del tutto la pista Godfred Donsah del Bologna, tra l'altro in gol a Benevento. Tra le parti c'è ancora distanza tra domanda ed offerta, balla circa un milione, con i bolognesi che vorrebbero incassarne non meno di 6/7. Se non dovessere arrivare lui, allora il direttore sportivo Gianluca Petrachi è pronto a bussare nuovamente alle porte della Premier League, a Stoke-on-Trent, per cercare di accaparrarsi le prestazioni di Giannelli Imbula.

Un acquisto per reparto, dunque un nome anche per la trequarti. Il Torino è in pressing su Emre Mor, nel corso dell'estate accostato anche all'Inter ed al Milan. Sfumato Niang, troppo esoso il suo acquisto, il Toro punta l'esterno turco di cui si parla un gran bene. Potrebbe essere una validissima alternativa a Berenguer, che comunque si è disimpegnato in modo egregio nelle prime due uscite stagionali. Sullo sfondo, resta in piedi l'ipotesi Ricardo Kishna, ma la sua fragilità fisica, ed anche caratteriale, hanno frenato un pò il Torino che vorrebbe avere a disposizione un giocatore pronto, su cui fare affidamento sin da subito.

Emre Mor, talento del Borussia Dortmund, accostato al Torino

In ogni caso, i tifosi del Torino resteranno in apnea fino alle ore 23:00 del giorno 31 agosto, termine ultimo per mandare in porto trattative. C'è in ballo il futuro di Andrea Belotti. Sotto la Mole, sponda granata, si fanno i dovuti scongiuri, ma solo dalle 23:01 di giovedi potremo affermare, con certezza, che il Gallo resterà vestito di granata.