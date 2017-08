Torino: Burdisso si, Niang vicinissimo

Il Torino batte un altro colpo. Nella giornata di ieri il duo Urbano Cairo e Gianluca Petrachi ha raggiunto l'accordo con il difensore Nicolas Burdisso, rimasto svincolato dopo aver concluso lo scorso giugno l'avventura al Genoa. E' tutto fatto, questa mattina l'argentino sosterrà le visite mediche di rito, prima di firmare il nuovo contratto ed unirsi ai suoi nuovi compagni. Di conseguenza, l'ufficialità è attesa nelle prossime ore, molto probabilmente dopo pranzo. Accordo annuale, Burdisso andrà a rinforzare il pacchetto difensivo del Toro, che è stato già rimpolpato con gli acquisti del giovane brasiliano Lyanco e del più esperto Nicola N'Koulou.

Sarà così nuovamente a disposizione di Sinisa Mihajlovic, che lo ha già allenato ai tempi della sua esperienza come viceallenatore nerazzurro, quando sulla panchina dell'Inter siedeva Roberto Mancini. Il Torino si è assicurato un veterano della nostra Serie A, un difensore navigato che metterà al servizio della squadra la sua lunghissima esperienza pregressa in Serie A. Ha esordito, infatti, nel nostro massimo campionato nel lontano 2004, una vita fa.

Per ciò che riguarda il capitolo M'Baye Niang, c'è ancora distanza tra domanda ed offerta. Ballano circa 5 milioni. L'offerta granata si attesta intorno ai 15, mentre in Milan ne vorrebbe ricevere almeno 20. Il patron granata Cairo è in continuo contatto con l'amministratore delegato rossonero Fassone, dunque la trattativa va avanti. L'impressione è che si possa trovare un punto d'accordo, magari intorno ai 16/17 milioni di euro. Il Torino ha già trovato l'accordo con l'attaccante. Offerto al nativo di Meulan-en-Yvelines un ingaggio da 2.2 milioni annui. La fumata bianca è attesa in giornata, le sensazioni restano positive.

L'attaccante spinge per sbarcare a Torino. Dopo aver rotto con la società rossonera e rifiutato la destinazione Spartak Mosca, vuole assolutamente finire in granata. Il Torino, dunque, non solo non cederà il suo bomber Andrea Belotti, ma rilancia, puntando a rinforzare il proprio attacco con una pedina di assoluta qualità, in grado di recitare un ruolo da protagonista in Serie A.