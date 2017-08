Torino, depositato in Lega il contratto di Niang

Google Plus

Mancano ancora i comunicati ufficiali dei due club, ma come testimonia il sito della Lega Serie A, il Torino ha appena depositato in Lega il contratto di M'Baye Niang. Il francese in uscita dal Milan può considerarsi un giocatore granata.

Dunque è stato rispettato il volere del giocatore che, fin dal primo momento, voleva solo la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic che lo ritrova dopo l'esperienza in rossonero.

Il club granata mette a segno uno degli obiettivi primari sul mercato. Contento anche il Milan che piazza in uscita un colpo importante. Secondo Sky Sport ecco le cifre su cui si è basato l'affare: 2 milioni di prestito oneroso pagati subito dal Torino al Milan, 15 milioni fissati di obbligo di riscatto ed ulteriori 2 milioni legati a bonus con la la squadra di Cairo.