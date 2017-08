Torino, ora è ufficiale: Niang è un nuovo giocatore granata

http://torinofc.it

"Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dal Milan, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, il calciatore M'Baye Niang".

Ora è ufficiale: M'Baye Niang è un nuovo giocatore del Torino. Il francese lascia il Milan di Montella per approdare alla corte di Sinisa Mihajlovic. Ripetiamo le cifre dell'affare: 2 milioni di prestito oneroso pagati subito dal club granata alla società rossonera, 15 milioni fissati di obbligo di riscatto ed ulteriori 2 milioni legati a bonus con il Toro. L'ex Caen ha rifiutato diverse offerte ed ha aspettato fino all'ultimo giorno che i due club trovassero l'accordo.

Il francese ha rilasciato le prime parole da giocatore granata al sito ufficiale del club: "Sono contento di essere un calciatore del Torino, si è realizzato ciò che io speravo, ringrazio tutti per questo. Ho voluto fortemente venire qui perché sento la fiducia di tutti, e questo è molto importante. Poi non è un segreto, con Mihajlovic c’è un rapporto eccezionale. Mi aspetto di fare bene in campionato e in coppa Italia, l’obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile con questa maglia".

Anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha voluto salutare il nuovo arrivato: "M’Baye Niang è un attaccante di riconosciuto talento che grazie alle doti fisiche e alle qualità tecniche sa agire sia come punta centrale, sia come esterno. Per metterlo a disposizione del nostro tecnico Mihajlovic, che ben lo conosce e lo apprezza avendolo allenato con ottimi risultati, non abbiamo lesinato alcuno sforzo: esserci riusciti ci gratifica e ci inorgoglisce perché l’innesto di Niang completa nel migliore dei modi un reparto offensivo che era già di livello assoluto. A nome di tutta la Società sono pertanto lieto di accogliere M’Baye Niang con un caloroso benvenuto. Buon lavoro e Sempre Forza Toro!".