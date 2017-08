Torino, ufficiale: arriva Burdisso. Completate anche le cessioni di Maxi Lopez, Avelar e Parigini

Google Plus

Uno scatto di Maxi Lopez, che vestirà la maglia dell'Udinese. | torinofc.it

Come per tutte le squadre, l'ultimo giorno di calciomercato del Torino sta portando diverse ufficialità. C'è ancora attesa per quella del passaggio di Zappacosta al Chelsea, mentre è arrivata quella dell'arrivo di M'baye Niang dal Milan. E adesso, nel giro di pochi minuti, ne sono arrivate altre tre piuttosto importanti.

La prima riguarda un rinforzo tanto atteso al centro della difesa, ovvero Nicolas Burdisso. Il centrale argentino, dopo essersi svincolato dal Genoa, si è subito recato nella città piemontese per la firma sul suo nuovo contratto, che prevede per lui un importante aumento di stipendio. Un innesto importante per Sinisa Mihajlovic, che ha così un giocatore che potrà garantire sicuro rendimento e fare da chioccia ai vari Lyanco e Bonifazi.

Sempre nel comparto difensivo c'è anche un giocatore che parte: l'ambivalenza di un altro arrivo molto prossimo, Christian Ansaldi, potrà coprire il buco lasciato sulla sinistra da Danilo Avelar, che nelle prossime ore si aggregherà all'Amiens, in Ligue 1, dopo il comunicato rilasciato dal sito ufficiale granata: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all'Amiens, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Danilo Avelar. Il Presidente Urbano Cairo, a nome di tutta la Società, formula a Danilo un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza con l'augurio di mostrare tutte le sue grandi qualità".

Un po' più freddo il messaggio per Maxi Lopez, il cui compito sarà quello tutto sommato arduo di sostituire Cyril Thereau - il quale è a sua volta andato alla Fiorentina - all'Udinese. Leggiamo il comunicato: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a titolo definitivo all'Udinese Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Maxi Lopez. Il Torino Football saluta Maxi Lopez e gli augura buona fortuna per questa sua nuova esperienza professionale". L'operazione dovrebbe costare circa 2 milioni di euro alla famiglia Pozzo.

Questo lo scritto dedicato invece a Vittorio Parigini, che con la maglia del Toro non si è tolto grandi soddisfazioni ed ora si accinge a passare al Benevento: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Benevento Calcio, a titolo temporaneo con opzione e obbligo di riscatto con la permanenza in Serie A, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vittorio Parigini".