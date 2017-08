Torino, Ansaldi è uffciale: arriva in prestito biennale

Torino, è fatta per Ansaldi: arriva in prestito biennale

Tutto fatto per il passaggio di Cristian Ansaldi al Torino! I granata, dopo aver ceduto nel pomeriggio Zappacosta al Chelsea di Conte, hanno chiuso la trattativa che regala a Mihajlovic un rinforzo necessario sulla fascia sinistra. Si attende l'ufficialità sui profili social della società.

Il terzino argentino arriva in prestito biennale con obbligo di riscatto a favore del Torino. Prima del passaggio in granata, il giocatore ha dovuto rinnovare il contratto dell'Inter per poter mettere in atto questo tipo di formula, avendo soltanto altri due anni di contratto.

Il giocatore ha da poco lasciato la sede dell'Inter e ha parlato del suo trasferimento in granata: "Vado al Torino dove darò del meglio. Mi sarebbe piaciuto restare all'Inter ma vado dove posso giocare di più. Non sono deluso, ora cambiano i miei obiettivi."

Il Torino ha ufficializzato il passaggio del giocatore con un comunicato: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dall'Internazionale Football Club, a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Daniel Ansaldi."