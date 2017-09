Torino, Petrachi: "Il Milan voleva Belotti per Niang"

M'Baye Niang è stato l'ultimo botto di mercato del Torino e di Gianluca Petrachi, ma portarlo nella città sabauda non è stato così semplice come si credeva: "E' stata una telenovela, con il Milan non è stato facile. Lui ha sempre e solo voluto venire da noi, anche per il rapporto che lo lega a Mihajlovic, ha pure rifiutato un’offerta della Sampdoria".

Sì perché l'allenatore serbo è stata la chiave per sbloccare l'affare. Con lui Niang ha disputato la miglior stagione della sua carriera milanista e proprio per la presenza di Mihajlovic ha acconsentito a venire a Torino. Tuttavia, il Milan, ha provato a inserire nell'affare dell'attaccante francese anche il giocatore inseguito per tutta l'estate: "Loro hanno cercato di inserire Belotti con un’offerta non congrua. Sono stato io a voler tenere separati i discorsi".

Il Torino in questa sessione di mercato si è mosso molto e velocemente, iniziando ad impostare la nuova stagione sin da Gennaio, quando ha riscattato Iago Falque dalla Roma e altre due operazioni in ottica 2017-2018: "Il nostro mercato è partito in anticipo, con le operazioni Milinkovic-Savic e Lyanco". Avendo completato in tempo utile la propria rosa, il diesse granata ha potuto concentrarsi sul mercato in uscita dove è riuscito a trattenere i due pezzi grossi, Belotti e Ljaijc: "Noi stiamo cercando di fare un Toro sempre più forte, e cedendo Belotti a 50-60 milioni non avremmo potuto farlo. Vogliamo che Belotti possa arrivare ad essere pagato per quello che vale, e se il ragazzo vorrà confrontarsi con squadre che fanno la Champions potremmo riparlarne. Ljajic proprio all’ultimo giorno di mercato ha ricevuto un’importante richiesta, da noi rifiutata".

L'unico giocatore titolare ceduto a fronte di un'offerta irrinunciabile è stato Zappacosta, prelevato dal Chelsea nelle ultime ore di mercato: "Confrontandoci anche con il ragazzo, ci siamo resi conto che si trattava di una proposta alla quale non si poteva dire di no. È arrivato Ansaldi, che secondo me è anche più bravo nella fase difensiva".