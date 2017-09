Benevento-Torino, prima per Iemmello, Sinisa lancia Niang?

Torna la Serie A TIM, tornano in campo il Benevento di Baroni e il Torino di Sinisa Mihajlovic al "Vigorito" di Benevento. I padroni di casa vanno a caccia dei primi storici punti nella massima serie, dopo aver perso contro la Sampdoria trascinata da Quagliarella e contro il Bologna. Gli ospiti invece sono reduci dalla vittoria per 3 a 0 col Sassuolo e dal pareggio contro il Bologna all'esordio, ma vogliono subito salire a quota sette punti andando a battere i campani nel match di oggi.

Tanti i volti nuovi che potrebbero scendere in campo, primo fra tutti Iemmello, arrivato da Sassuolo per segnare i gol salvezza per la squadra di Baroni ma anche Antei ed Armenteros, col primo che dovrebbe partire dal primo minuto. Negli ospiti convocato Niang, difficile però vedere il francese dal calcio d'inizio.

Le probabili formazioni

Baroni conferma il 4-4-2 che aveva messo in difficoltà la Sampdoria, Belec fra i pali e difesa formata da Lucioni ed Antei al centro, Venuti e Letizia sulle corsie laterali ma occhio a Lazar per la sinistra. Cataldi punto fermo del centrocampo, così come Ciciretti largo a destra. il resto del centrocampo è formato da Memushaj, all'esordio in giallorosso, e D'Alessandro. Davanti esordio per Iemmello, al suo fianco gioca uno fra Armenteros e Coda.

4-2-3-1 per Mihajlovic, ormai fermatosi su quest'idea di gioco. Sirigu in porta e difesa formata da De Silvestri e Barreca sulle corsie esterne, da N'Koulou e Moretti al centro. A metà campo Rincon e Obi formano la diga alle spalle dei trequartisti Iago Falque, Ljajic e Berenguer con Niang che scalpita dalla panchina. Davanti, ovviamente, Andrea Belotti.

Benevento

Torino