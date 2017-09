Torino, Rincon: "A Benevento vittoria importante. Non possiamo che migliorare"

"I tre punti di Benevento sono molto importanti, loro ci hanno messo in difficoltà, ma dobbiamo imparare anche a soffrire e portare comunque a casa dei punti". Testo e parole di Tomas Rincon, centrocampista del Torino che, all'indomani della trasferta vittoriosa sul campo dell'ostico Benevento ha parlato quest'oggi in conferenza stampa presso la sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino. Il mediano ex Juventus e Genoa è tornato chiaramente sulla partita giocata ieri al Ciro Vigorito, prima di guardare alle migliorie di squadra da ottenere.

"Bisogna essere una squadra più equilibrata quando si va in trasferta, ma sicuramente cresceremo con il tempo. In squadra ci sono tanti elementi nuovi e non possiamo che migliorare. Peccato per gli infortuni occorsi ad Obi e Acquah: speriamo di averli il prima possibile. Saremo però pronti per la partita di domenica, è rientrato Baselli e anche Gustafson si sta allenando molto bene". Inoltre, sulle sue peculiarità e sulla sua aggressività che ha portato a due gialli nelle prime gare, il venezuelano prosegue: "Una delle mie caratteristiche è l'agonismo, ma non mi preoccupano i due cartellini gialli rimediati in questi primi match".

Infine, sempre stando a quanto riporta il sito ufficiale dei granata, Rincon chiude con una battuta sui primi giorni in maglia granata. Queste le prime impressioni sulla sua avventura: "Sto vivendo momenti belli con una nuova squadra. Per me è una nuova sfida. Sto sentendo dentro il fuoco necessario per questa avventura. La cosa che mi ha colpito subito è il calore del popolo granata. Poi, ho trovato squadra e Società sane: il Presidente ha fatto grandi sacrifici anche quest'anno per allestire una rosa all'altezza di un bel campionato".