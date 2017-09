Torino, situazione da horror a centrocampo: lesione muscolare per Obi e accertamenti in corso per Acquah

In casa Torino la vittoria ottenuta all'ultimo minuto contro uno sfortunato Benevento ha lasciato, oltre ai 3 punti, una grave situazione a centrocampo. Complice il campo del Vigorito in condizioni apocalittiche per via della situazione climatica che ha investito il bel paese in questo terzo weekend di serie A, la gara è diventata un vero e proprio incubo per l'allenatore dei granata Sinisa Mihajlovic il quale, nel giro di 90 minuti, ha perso due pedine fondamentali del suo centrocampo dando libero spazio ad incertezze e dubbi su quella che sarà la situazione dei torinesi nei prossimi impegni.

I protagonisti di questa disavventura a tinte granata sono l'ex Inter Joel Obi, costretto a lasciare il campo da gioco dopo appena nove minuti di gioco per un problema di tipo muscolare accorso alla coscia, ed il nigeriano Afriyie Acquah, subentrato al connazionale ed al quale la sorte non è delle migliori: fastidio analogo al compagno di reparto e costretto al cambio con il rientrante Baselli.

In seguito al match domenicale sono arrivati gli esiti degli esami a cui i due centrocampisti africani sono stati sottoposti. Ecco il comunicato stampa comparso sul sito ufficiale del club: "Accertamenti strumentali per Acquah e Obi, usciti anzitempo domenica a Benevento, e per Boyè post infortunio rimediato nella fase della preparazione precampionato a Stans. Gli esami hanno evidenziato per Joel Obi una lesione muscolare al bicipite della coscia sinistra: previsti accertamenti strumentali di controllo tra 10/15 giorni. Di minore entità l’infortunio occorso ad Afriyie Acquah: sofferenza muscolare al bicipite della coscia sinistra per la quale, giorno per giorno, se ne valuterà l’evoluzione clinica.

Per il Torino la situazione centrocampo si fa dura. La partenza di Benassi e gli infortuni di Acquah e Obi consegnano al tecnico dei granata un reparto con i soli Rincon, l'esubero Gustafson ed il malconcio Baselli disponibili in vista dei prossimi impegni. Una brutta gatta da pelare per Mihajlovic.