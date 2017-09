Torino, senti Mihajlovic: "Dobbiamo concretizzare meglio, al Torino per l'Europa"

Una partita divertente, che doveva però essere risolta prima. E' questo il sunto di Sinisa Mihajlovic per la gara del suo Torino, uscito con un punto dalla rocambolesca sfida contro la Sampdoria. Intervistato ai microfoni della Rai, il tecnico granata ha analizzato la sfida con il suo consueto modo di fare schematico e lucido: "La partita è stata bella e divertente. Entrambe le squadre hanno giocato per vincere. Nella ripresa abbiamo avuto 3-4 palle gol che non siamo riusciti a concretizzare. Non abbiamo vinto solo per i nostri errori, a volte concediamo troppo".

Importante, poi, il passaggio sulla Sampdoria e sui suoi ragazzi: " La Samp gioca bene, ha giocatori che possono mettere in difficoltà tutti. Noi potevamo sfruttare meglio le occasioni della ripresa". In ultimo, Mihajlovic ha detto la sua sugli obiettivi del Torino: "Innanzitutto ribadisco le cose positive dette su Cairo. Pressione per il ruolo che ricopro? Assolutamente no. Anzi, dirò che io voglio la pressione. Sono venuto a Torino per conquistare l'Europa, non per pettinare le bambole" conclude l'ex tecnico di Milan e Sampdoria.