Torino, brutta sconfitta contro la Juve. Mihajlovic: "K.o. da dimenticare. Non commento l'espulsione"

torino

Brutta, bruttissima sconfitta per il Torino che nel derby contro la Juventus ha perso 4-0. C'è delusione nelle parole di Sinisa Mihajlovic, il quale ha parlato al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: "Non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato, la Juve ci ha punito al primo errore che abbiamo fatto anche se eravamo in parità numerica. È la terza partita in una settimana, 8 giocatori su 11 le hanno giocate tutte, non era facile distribuire le energie. Finchè erano in 11 qualcosa di buono abbiamo fatto, la Juve ha vinto meritatamente. Mi spiace per il risultato, chiedo scusa ai tifosi. Peggio di questa sconfitta c’è solo abbattersi, non perdiamo fiducia, c’è il Verona domenica prossima. Baselli ha voluto prendersi le sue responsabilità, è voluto venire a parlare con la stampa. Sta crescendo, diventerà forte".

Proprio Baselli ha espresso tutto il suo rammarico per l'espulsione: "Voglio chiedere scusa a compagni e tifosi. So quanto ci tengono, non avrei dovuto fare un intervento cosi. L’abbiamo preparata bene ma questo episodio ci ha condizionato, mi dispiace non avremmo dovuto giocare una partita così”. Il centrocampista analizza poi quanto accaduto in campo: “Il contatto non mi sembrava così tanto da giallo. meritavamo di giocarcela in 11 contro 11. Non ho ancora parlato con Mihajlovic, il campionato è lungo dobbiamo guardare avanti".