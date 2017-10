Torino, Belotti out un mese

L'uscita dal campo in barella di Andrea Belotti aveva tenuto con il fiato sospeso tutto il mondo del Torino ed oggi, dopo l'esito degli esami strumentali, tutti hanno potuto fare un sospiro di sollievo. I consulti specialistici effettuati a Torino con il dottor Misischi e a Roma con il professor Cerulli, hanno infatti esclusione una lacerazione dei legamenti del ginocchio destro del Gallo, evidenziando però una lesione di primo/secondo grado del legamento collaterale e capsulare mediale.

Secondo la terapia conservativa suggerita dai medici, Mihaijlovic dovrà fare a meno della sua punta di diamante per quattro settimane, due delle quali fortunatamente sono occupate dalla pausa nazionali. Belotti salterà quindi quattro partite di Serie A, quattro match in cui il Torino dovrà trovare un sostituto adeguato per non soffrire del mancato apporto in zona gol del proprio ariete. I granata, durante l'assenza del Gallo, dovranno vedersela con Crotone, Roma, Fiorentina e Cagliari, quattro partite non semplici in cui il tecnico serbo e i compagni dovranno cercare di rialzarsi dopo la debacle nel derby e il mezzo passo falso contro l'Hellas Verona.

Proibitive saranno sicuramente la trasferta all'Olimpico e la partita contro la Fiorentina, mentre più morbide ma comunque difficili quelle con Crotone e Cagliari, ma il Torino ha dimostrato di saper far male anche con altre armi. L'assenza di Belotti sarà l'occasione per Ljaijc, Iago Falque e Niang di prendersi il Toro e di far vedere quanto possono essere utili alla caccia granata verso l'Europa League.