Serie A - Il Torino non passa a Crotone (2-2)

Il Torino queste partite storicamente le soffre e anche oggi ne è arrivata la conferma. Un Crotone grintoso riesce infatti a strappare un punto ai granata, mancando la vittoria per un soffio, visto che il gol del pari degli ospiti è arrivato a due minuti dallo scadere. La squadra di Miahjlovic si è fatta vedere solo per una ventina di minuti a cavallo tra primo e secondo tempo, cinici i pitagorici, che non hanno avuto tante occasioni, ma le hanno sfruttate. Finisce 2-2.

Formazione Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Ajeti, Martella; Rodhen, Mandragora, Barberis, Stoian; Trotta, Simy. All. Nicola.

Formazione Torino (4-2-3-1): Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Moretti, Molinaro; Rincon, Baselli; Falque, Ljajic, Niang; Sadiq. All. Mihajlovic.

PRIMO TEMPO

Il Crotone vuole fare in casa punti importanti per la salvezza e parte subito forte. Già dopo due minuti Simy si libera di mestiere della marcatura di N'Koulou e segna, ma Valeri giudica giustamente falloso l'intervento del nigeriano sul difensore avversario e annulla. Al quarto d'ora Rohden ha spazio dal limite dell'area, ma il suo tiro finisce in curva. Nella prima mezzora i pitagorici sono più arrembanti e concretizzano la supremazia al 25': De Silvestri non tiene bene Rohden, l'esterno si aggiusta la palla sul piede giusto e scarica un diagonale che con un rimbalzo inganna Sirigu e si insacca (1-0).

Il Torino allora, che fino a questo momento era rimasto un po' a guardare, si desta e inizia a giocare la sua partita. Al 35' Rincon si libera della marcatura con una sterzata e arriva al tiro, la traiettoria viene deviata da Sadiq e per poco non beffa Cordaz, che riesce ad arrivarci lo stesso. Pochi minuti dopo lampo di Ljajic, che dalla distanza scarica il tiro a incrociare: palla che si spegne di poco sul fondo. Il primo tempo si chiude con una botta di Niang che viene ribattuta dal portiere degli squali. 1-0 al duplice fischio.

SECONDO TEMPO

La squadra di Mihajlovic rientra nel secondo tempo con la stessa voglia di trovare il gol del pari. Ljajic la tocca per Iago Falque, il quale controlla e calcia di sinistro, provvidenziale l'opposizione di Martella. Su corner poco dopo Moretti riesce a trovare lo spazio per la girata, ma la palla arriva proprio in bocca a Cordaz. Al 53' occasione colossale per il pareggio: Ljajic pennella una splendida punizione che Cordaz salva sulla linea, la difesa poi fatica molto a spazzare, lasciando al Toro un paio di tiri, rimpallati dal mucchio di giocatori formatosi in area. Ci pensa però Iago Falque, di prima, a scoccare un tiro a giro da fuori che finisce nel sette, sorprendendo un impotente Cordaz (1-1). È dominio granata. Al 58' sempre Ljajic scodella in area, con Niang che in velocità riesce ad allungare la gamba per colpire verso la porta avversaria, ma trova la pronta risposta dell'estremo difensore avversario.

Proprio però quando la gara sembra incanalarsi in favore degli ospiti, il Crotone ricompare: al 64' Simy trova la sponda per l'inserimento di Martella in area, che di giustezza batte Sirigu, riportando in vantaggio i pitagorici (2-1). La rete galvanizza i padroni di casa abbassando contemporaneamente il morale della banda di Mihajlovic, che per molto tempo non si fa più notare. All'84' Mandragora prova ad agitare le acque dopo una ventina di minuti in cui non accade nulla di concreto, ma il suo tiro dalla distanza finisce altissimo. Il Torino si avvicina al pareggio solo all'89', con N'Koulou che ci arriva di testa, ma manda la palla sul fondo. La partita si incendia di nuovo negli ultimi minuti. Su calcio d'angolo De Silvestri trova l'inzuccata del pareggio, grazie anche ad una deviazione di Rohden (2-2). Risponde il Crotone, Nalini si invola sulla sinistra e ha spazio per calciare sul palo di Sirigu, il quale respinge in corner. Finisce dunque 2-2.