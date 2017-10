Torino - Petrachi amaro: "Ora servono i fatti"

Source photo: profilo Twitter Torino Football Club

Gianluca Petrachi non è affatto contento del rendimento del Torino. Intervistato da Toro Channel, il direttore sportivo non ha digerito la debacle contro al Fiorentina, mettendo sulla graticola la rosa e lanciando indirettamente, seppur d'accordo con il Presidente Urbano Cairo, un ultimatum al tecnico Sinisa MIhajlovic: "È già da qualche partita che qualcosa di importante non funziona. Penso che questa squadra debba ritrovarsi sotto il profilo della mentalità, della sana cattiveria agonistica e della voglia di fare risultato. La qualità che abbiamo può uscire fuori solo se mettiamo quella sana voglia di vincere che nel calcio non deve mancare".

In merito alla possibile stress mentale post sconfitta nel derby, il tecnico non crede affatto al contraccolpo psicologico: "No, questa è una squadra che pensa che mettendoci quella qualità in più le partite si possano vincere in automatico. Invece è esattamente il contrario: prima ci vuole l'ardore, il furore agonistico e quello è che lo spirito del Toro. Se non mettiamo cattiveria, sono gli altri a mangiare le caviglie a noi. Ci dobbiamo ritrovare da questo punto di vista. Ne ho parlato ieri sera con Sinisa, gliel'ho ribadito stamattina. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più, basta chiacchiere e basta parole, l'atteggiamento si vede dal campo. C'è stato un confronto con il tecnico, ma i confronti si fanno anche in famiglia, o con un figlio che 'sbarella'. Bisogna capire che ci sono delle regole da rispettare, dobbiamo farci tutti un esame di coscienza".

Il dirigente del Torino ha inoltre parlato del ritorno di Andrea Belotti: "Credo che sia determinante la sensazione del ragazzo, tutti i movimenti che si fanno in gara li sta provando per sentire se ci sono fastidi. Da protocollo medico ha fatto tutto quello che doveva fare, adesso c'è il campo: se supererà tutti i test e sentirà che le ginocchia rispondono entrambe allo stesso modo, allora tornerà a giocare. Si dice che ogni calciatore è medico di se stesso. Noi ci siamo attenuti alle indicazioni date dal nostro staff medico e dal professor Cerulli, le valutazioni sul ginocchio sono tutte positive. Oggi Belotti ha fatto altro lavoro specifico, io l'ho visto bene, ma dobbiamo tutti capire che lui dovrà essere sicuro di essere guarito prima di tornare in campo".

[fonte: tuttosport]