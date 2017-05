Udinese - Widmer: "Dovremo essere pronti mentalmente per affrontare il Crotone"

Widmer affronta Laxalt. Fonte: www.facebook.com/UdineseCalcio1896

Silvan Widmer, nonostante la giovane età, è uno dei giocatori che può vantare più stagioni in maglia bianconera, esprimendo però solo a tratti il suo grande talento. L'esterno destro infatti ha sfornato grandi prestazioni in passato, ma ha anche più di qualche black out. Comunque i mezzi li ha e per lui si parla di un possibile passaggio ad un top club in estate. Del finale di campionato e del suo futuro ha parlato l'ex Aarau dopo l'amichevole contro il Montebelluna.

Il ragazzo analizza innanzitutto l'amichevole: "E’ andata bene. Il giovedì solitamente abbiamo le gambe un po’ stanche, a volte non riusciamo a esprimerci come vorremmo. Comunque è stato un buon test, abbiamo messo minuti nelle gambe. Ci stiamo preparando al meglio per la gara molto delicata di domenica."

Dopo la buona prestazione contro l'Atalanta tutti vogliono che la squadra continui sulla strada giusta, giocando bene anche a Crotone: "Sì, vogliamo dare continuità alla prestazione. Abbiamo disputato una buona gara contro i nerazzurri. Venivamo dalla gara con il Bologna, nella quale abbiamo giocato veramente male. Ma prima della partita al Dall’Ara avevamo fatto bene. Quindi sarà importante riprendere quel cammino. La continuità è fondamentale per concludere bene la stagione."

Per Widmer si può dire che l'obiettivo sia arrivare a quota 50 punti: "Assolutamente. Mancano tre gare e vogliamo vincerle tutte ovviamente. Ma come sempre affrontiamo partita per partita. Dobbiamo andare a Crotone “pronti”, soprattutto mentalmente. Ci attenderà un ambiente caldo, loro si giocano la salvezza e quindi faranno di tutto per vincere. Sarà una delle ultime occasioni che avranno a disposizione per provare a salvarsi, altrimenti diventerà molto, molto difficile. Ripeto dobbiamo prepararci mentalmente. Dobbiamo entrare “duri” e più convinti rispetto a loro."

Perica intanto, che è in ottimi rapporti con Widmer, è il giocatore che più sta crescendo in questo finale di stagione: "Sì, sono contento per lui. Durante l’anno gli ho sempre dato il mio appoggio, la mia fiducia. So che ha delle grandissime qualità, anche in periodi in cui giocava meno. Lui è sempre creduto in lui. Se prossimamente riuscirà a trovare maggiore spazio, riuscirà a realizzare più gol."

Molti giocatori friulani considerano la partita contro il Crotone la più complicata delle ultime tre e anche lo svizzero è d'accordo: "Sì, è una partita molto, molto delicata. Il Crotone si giocherà la permanenza in serie A. Andranno a mille. Noi dobbiamo essere bravi a rispondere sul campo. Dovremo mantenere alto il ritmo di gioco per metterli in difficoltà."

Widmer analizza poi la sua stagione personale, condizionata da due infortuni: "Purtroppo ho avuto due infortuni che mi hanno costretto a sottopormi ad altrettanti interventi chirurgici. Mi sono dovuto fermare e poi mi ci è voluto del tempo per recuperare dal punto di vista fisico e mentale. Penso di aver superato bene questi infortuni. Sicuramente, in generale, posso dare di più, anche se sono contento della continuità che ho trovato sia con Iachini che con Delneri. Io comunque punto sempre in alto e so che posso fare di più."

Chiosa finale sulla possibilità di restare all'Udinese in estate: "Penso che ci siano tante possibilità. Io ribadisco sempre che Udine è casa mia. Io mi trovo bene qui, abbiamo una bella squadra, una squadra giovane. Nei prossimi mesi e anni potrà crescere e io sono contento oggi di far parte di questo gruppo. Nel futuro, vedremo".