Udinese - La clausola per il rinnovo è stata esercitata: Delneri sarà l'allenatore dell'Udinese fino al 2018

Mister Delneri esulta per la vittoria sul Milan. Fonte: https://www.facebook.com/UdineseCalcio1896/

Era solo una questione di tempo, ma la cosa era nell'aria e mancava solo l'ufficialità, che è appena arrivata. La società ha esercitato l'opzione per il rinnovo del contratto di mister Delneri e del suo vice, Ferrazzoli. Il tecnico di Aquileia quindi sarà sulla panchina friulana anche nella prossima stagione (erano quattro anni che l'Udinese non aveva lo stesso allenatore per due stagioni di fila). Può dunque partire definitivamente la programmazione della rosa del 2017/2018, con Pozzo che cercherà di soddisfare le richieste di Delneri per sistemare la squadra nei punti critici e adeguarla al 4-3-3/4-4-2 di base usato da quest'ultimo, che ha fatto della difesa a quattro e degli esterni il fondamento tattico di base.

Arrivato in un momento critico della stagione, dopo lo 0-3 nettissimo con cui la Lazio aveva asfaltato l'Udinese di Iachini (sancendone l'esonero), Delneri ha avuto successo dove molti altri avevano fallito. Ha dato finalmente una nuova strada a livello tattico da seguire per valorizzare i giovani nel serbatoio friulano e inoltre ha saputo lavorare bene a livello psicologico su una squadra che si scioglieva alle prime difficoltà. Ha definitivamente lanciato Fofana e Jankto, ha rivitalizzato un De Paul che da trequartista si stava perdendo, ha continuato il lavoro di adattamento di Samir a sinistra e infine ha lanciato Balic quando quest'ultimo ha mostrato finalmente di essere caratterialmente pronto. Un tesoretto che, mischiato agli esperti Thereau, Danilo, Felipe, etc... ha creato un buon gruppo, che ha permesso di raggiungere quota 45 punti, bottino migliore di punti da quattro anni a questa parte. Ora la squadra perderà Duvàn Zapata e Kums, due giocatori importanti (anche se il belga era ormai evidentemente fuori posto). Delneri in estate potrà lavorare per continuare ad affinare quanto fatto fino ad ora, inserendo i giocatori che verranno presi per sostituire i partenti. Le basi per far ripartire un percorso vincente ci sono, ora avanti tutta.

Questo il comunicato ufficiale dell'Udinese Calcio: "Udinese Calcio comunica di aver esercitato il diritto di opzione per il prolungamento del rapporto professionale con l’allenatore Responsabile della Prima Squadra Luigi Delneri. Pertanto, il rapporto con il tecnico proseguirà fino al 30 giugno 2018. Con le stesse modalità, è stata prolungata la durata del rapporto professionale anche con l’allenatore in seconda della Prima Squadra Giuseppe Ferrazzoli."

Commenta così a caldo Delneri l'esercizio della clausola sul rinnovo del suo contratto: “Sono contento che la società abbia deciso di esercitare l’opzione. Andiamo avanti insieme sulla strada che abbiamo già intrapreso quest’anno con l’obiettivo e la speranza di continuare la crescita e migliorare i risultati”.