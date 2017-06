Udinese - Altre due ufficialità: Perica fino al 2022 e Bonato dice addio

Udinese - Altre due ufficialità: Perica fino al 2022 e addio Bonato. Fonte: www.udinese.it

Arrivano oggi due notizie importanti per l'Udinese. Una è buona, l'altra è decisamente più amara. Partiamo dalle cose positive. Stipe Perica, dopo un'ottima annata sotto la guida sia di Iachini che di Delneri, conclusa con 6 gol all'attivo e alcuni pesantissimi come quelli a Milan e Cagliari, ha rinnovato fino al 2022 il suo contratto con i friulani. Questo conferma che società e staff tecnico puntano su di lui fortemente, dopo il riscatto avvenuto questa estate dal Chelsea per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Dopo gli inizi un po' stentati, soprattutto sotto la gestione Colantuono, che lo vedeva pochissimo, il croato ha iniziato a ritagliarsi sempre più spazio, diventando la prima alternativa in attacco, soprattutto quando si vuole passare dal 4-3-3 al 4-4-2, dato che Delneri lo sta scoprendo seconda punta.

Per una conferma però c'è anche un addio inaspettato, che sa quasi di fulmine a ciel sereno. Il DS Nereo Bonato ha da poco rescisso consensualmente il proprio contratto con l'Udinese, che era in scadenza nel 2018. Decisione che arriva a sorpresa, visto che fino a pochi giorni fa l'ex dirigente neroverde parlava delle mosse future dei friulani. I motivi della separazione non sono chiari e non sono ancora stati divulgati. È chiaro però che ora partirà il toto DS e non sarà semplice trovare una figura dello stesso livello di Bonato, che aveva dimostrato di saperci fare sul mercato assieme a Gino Pozzo.

Questo il comunicato ufficiale dell'Udinese Calcio sul rinnovo di Stipe Perica: "Udinese Calcio e Stipe Perica comunicano di aver prolungato con reciproca soddisfazione il contratto in essere fissando la nuova scadenza al 30 giugno 2022. L’attaccante croato quest’anno ha messo insieme 27 presenze e 6 gol."

Questo il comunicato ufficiale dell'Udinese Calcio in merito alla rescissione con Bonato: "Udinese Calcio e Nereo Bonato comunicano di aver deciso consensualmente di non prolungare il rapporto professionale per la prossima stagione.

Udinese Calcio ringrazia Nereo Bonato per il lavoro svolto con dedizione e professionalità permettendo di proseguire nella crescita complessiva della gestione tecnica e organizzativa del club.



A Bonato si augurano le migliori fortune personali e professionali, certi che riuscirà a proseguire la sua carriera con soddisfazione affrontando nuove sfide e raggiungendo prestigiosi traguardi."