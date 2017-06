Udinese - Innesto in prospettiva, arriva ufficialmente il giovane Malle da Granada

Aly Malle firma il contratto davanti a Collavino. Fonte: www.udinese.it

In questi giorni il focus è su tutt'altro, con l'addio del DS Bonato le voci, già consistenti riguardo alla punta, intorno all'Udinese si sono moltiplicate. Gino Pozzo sta lavorando alacremente per trovare il più in fretta possibile il nuovo DS. Ora in vantaggio pare esserci Gerolin, ma i cavalli di ritorno non sono mai piaciuti in famiglia, quindi sono idniscrezioni da prendere con una certa cautela. Sulla punta invece la girandola di nomi sembra interminabile. Oggi è stato il turno di Babacar, attaccante della Fiorentina che più o meno ad ogni sessione di mercato viene accostato al bianconero. Voci, siamo sempre lì. Intanto i tifosi attendono con il fiato sospeso i rinnovi di Meret e Felipe, dopo l'arrivo di quelli di Scuffet, Perica, Jankto e Fofana. Nel mentre, lo scouting dell'Udinese continua il suo solito lavoro a caccia di talenti e oggi ha perfezionato l'acquisto del terzo nuovo giocatore che sarà a disposizione di Delneri dal 6 luglio. Stiamo parlando di Aly Malle, giovane talento maliano arrivato dal Granada a titolo definitivo.

Il giocatore è un'ala, ruolo in cui i friulani, per l'immediato futuro, sono già abbondantemente coperti. Un po' come Ewandro, il giocatore, che è passato anche per Watford, è stato preso in prospettiva, per farlo lavorare nell'ombra e poi lanciarlo, un po' come successo recentemente con Balic. I numeri ci sono, vedremo se il ragazzo saprà migliorare dove serve, o se finirà in un limbo come successo al "crack" Penaranda, che ha per ora deluso anche a Malaga.

Questo il comunicato ufficiale dell'Udinese Calcio: "Udinese Calcio comunica di aver acquisito dal Granada C.F. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore di nazionalità maliana Aly Malle, nato il 3 aprile 1998. Malle, di ruolo attaccante esterno, ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2022. Il trasferimento è a titolo definitivo. Nella stagione 2016/2017, Malle ha collezionato con la maglia del Granada 11 presenze in Liga mentre con il Granada B ha giocato 20 partite nella “Segunda B” mettendo a segno 6 gol. Con la Nazionale Under 17 del Mali ha disputato nel 2015 il mondiale di categoria raggiungendo la finale poi vinta dalla Nigeria."