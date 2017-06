Udinese - UFFICIALE: Pezzella firma fino al 2022

Pezzella al momento della firma.

L'Udinese chiude un altro colpo in entrata. Dopo l'innesto di Bizzarri come secondo portiere e l'addio, dolorosissimo, di Felipe, dovuto ad incomprensioni sul rinnovo di contratto, i friulani portano a termine la trattativa per dare a Delneri un nuovo terzino sinistro. Pezzella arriva dal Palermo per 4,5 milioni. Un investimento importante per un prospetto importante. Il ragazzo infatti ha fatto anche parte della selezione under 21 che ha giocato gli ultimi europei.

A questo punto, vista la partenza di uno dei difensori centrali titolari, con l'arrivo di Pezzella si aprono nuovi scenari tattici. Il ragazzo ha solo dieci presenze in Serie A, ma ha già messo in mostra qualità importanti. In teoria sarebbe dovuto essere il vice Samir sulla sinistra, ma a questo punto non è da escludere che la coppia centrale diventi Danilo-Samir, con Pezzella da subito lanciato titolare ed uno tra Alì Adnan e Gabriel Silva trattenuto come riserva. Oppure arriverà un altro centrale e Pezzella effettuerà il suo percorso di crescita alle spalle del Flamengo. Staremo a vedere, perchè l'addio di Felipe ha sorpreso tutti.

Questo il comunicato ufficiale dell'Udinese Calcio:

"Udinese Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.S. Palermo i diritti alle prestazioni professionali del calciatore Giuseppe Pezzella. Classe 1997, Pezzella ha firmato un contratto per le prossime cinque stagioni con scadenza 30 giugno 2022.



Difensore di fascia sinistra, ha esordito in prima squadra il 2 dicembre 2015 in Coppa Italia contro l’Alessandria e nella stessa settimana ha esordito in Serie A il 6 dicembre in Atalanta – Palermo. In totale ha collezionato 19 presenze in Serie A con la maglia rosanero.

In Nazionale giovanile vanta la partecipazione all’Europeo Under 19 (4 presenze, secondo posto) del 2016, al Mondiale Under 20 (6 presenze, terzo posto) di quest’anno ed ha fatto parte della rosa Under 21 recentemente impegnata agli Europei in Polonia."