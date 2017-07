Udinese - UFFICIALE: arriva Ingelsson dal Kalmar

Ingelsson con la maglia dell'Udinese.

L'acquisto era nell'aria da ormai qualche settimana e andava solo rifinito. Ora Svante Ingelsson è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Udinese, al Kalmar 1,5 milioni di euro (7 milioni di corone svedesi), il ragazzo firma un contratto quadriennale. Per quanto riguarda giugno, ovvero quel mese in cui il mercato è attivo ma non è ufficialmente aperto, manca solo da completare la cessione di Felipe, che ha già effettuato le visite mediche con la SPAL. La società adesso è a caccia di una punta, oltre che altri giovani da inserire in rosa.

Svante Ingelsson potrebbe essere girato in prestito, vista la giovanissima età, o potrebbe anche prendere il posto di Lucas Evangelista, ceduto pochi giorni fa in prestito con diritto di riscatto all'Estoril. Le caratteristiche sono similari, anche se lo scandinavo è più ala. Negli ultimi anni l'Udinese non ha avuto molta fortuna con i giocatori provenienti da quelle zone, Ekstrand, Berget, Eremenko... tutti giocatori con buone qualità, ma che ad Udine non sono riusciti ad imporsi, vedremo se Ingelsson riuscirà ad invertire il trend. Era stato convocato per l'Europeo Under 19, ma ha dovuto rifiutare la convocazione per firmare con le zebrette. Il talento dunque sembra esserci, vedremo se il ragazzo riuscirà ad imparare dal maestro Delneri.

Questo è il comunicato ufficiale dell'Udinese Calcio:

"Udinese Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista classe 1998 Svante Ingelsson, dalla formazione svedese Kalmar FF. Ingelsson ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.



Nato a Kalmar, è cresciuto nella formazione locale, che milita in Allsvenskan, il massimo campionato svedese. Dal 2015 ha iniziato ad affacciarsi in Prima Squadra (esordio a 17 anni il 20 Settembre contro l’Atvidaberg) dove ha collezionato 26 presenze con la maglia biancorossa, segnando il suo primo gol da professionista il 27 maggio di quest’anno contro il GIF Sundsvall. Ingelsson è inoltre stato selezionato dai commissari tecnici svedesi nelle selezioni Under 17 e 19."