Udinese - Altra pretendente per Karnezis, intanto si punta con forza Falcinelli

Orestis Karnezis. Fonte: www.facebook,com/UdineseCalcio1896

Continuano a circolare le voci sul mercato dell'Udinese. Il partente Karnezis ora a quanto pare ha una nuova pretendente. Dopo le piste, poco concrete, che portano alla Turchia e alle neo promosse della Premier, sembra che per lui si sia fatto avanti il Nantes di Claudio Ranieri, che vuole acquistare in Serie A il suo estremo difensore. La scelta sarebbe tra il greco e Tatarusanu, ma ancora si parla ancora solo di semplici sondaggi. Anche il Napoli per ora si è limitato a prendere informazioni. Intanto per Meret prende sempre più corpo l'ipotesi di un nuovo prestito alla SPAL, che ha perso anche l'obiettivo Chichizola (andato al Las Palmas). Si vuole quindi ultimare prima la crescita di Scuffet sotto l'arco del Friuli, per poi valutare con calma cosa fare con lui e l'altro talentino.

Per l'anno prossimo si punta su Scuffet. Fonte: Fonte: www.facebook,com/UdineseCalcio1896

Intanto Felipe, dopo il caos che ha portato al suo addio, ha voluto salutare tutti i tifosi con un lungo messaggio, per un divorzio che lui non ha voluto: "Sono arrivato a Udine che ero un ragazzo, poco più di un bambino. A 15 anni esiste solo il pallone, non conta altro. Lasci casa e insegui un sogno. Ora a 32 vado via da uomo. Ho girato diverse squadre, e alla fine sono tornato da dove ero partito, Udine. Questa terra, questa città mi hanno dato tanto. Tutto. Qui ho trovato l'amore ed è nata mia figlia. Qui, mi avete fatto sentire come a casa. E' obbligo prima di dirvi "ciao", restituire un po' dell'affetto che mi avete dato in questi anni e ringraziarvi di cuore. Dunque ringrazio tutti voi - gente dell'Udinese - che mi avete sostenuto e voluto bene, dentro e fuori dal campo. Nei momenti belli e in quelli meno. Nelle notti d'Europa, dove insieme siamo andati a sfidare il Barcellona, fino ai pomeriggi più caldi, dove non ci avete mai lasciati soli, ma sempre sostenuti. In campo corri, cadi, ti rialzi... ma il vostro affetto l'ho sentito attorno a me ogni minuto di ogni "maledetta domenica". Avrei voluto finisse diversamente. Avrei voluto fortemente finire con voi, qui ad Udine, la mia carriera. Ma questo purtroppo non sarà possibile, e non per volere mio. Il calcio ha la memoria corta, molto. Troppo. E non guarda mai indietro - nemmeno se si tratta di pochi mesi ... figuriamoci anni. Ho ricevuto molto dall'Udinese. In cambio ho donato moltissimo. Passione, amore, impegno. Coi soldi puoi comprare un uomo - forse - non il sogno di un bambino. Quel sogno non è mai finito, e continuerà da un'altra parte. A voi dico grazie, dico "mandi" e non addio, perchè la mia casa è e sarà per sempre Udine e l'Udinese. Alcuni dirigenti passano, e rimarranno un nome su una scrivania ... i protagonisti veri sono quelli che rimangono nel cuore della gente. Anche dopo aver tolto la maglia." Felipe #30

Felipe ha detto addio all'Udinese. Fonte: www.facebook,com/UdineseCalcio1896

Vedremo come i tifosi avranno preso l'ennesima pugnalata ad una bandiera bianconera da parte di Gino Pozzo (Pinzi ricevette lo stesso trattamento e quando Guidolin passa per Udine i canali ufficiali del club cercano di insabbiare la cosa, chi dà troppo per la maglia non è sempre ben visto). Intanto il paròn deve mantenere fede alla promessa di una punta prima della partenza per il ritiro. Il primo raduno è il 6 luglio, ma la partenza per l'Austria è prevista per il 16. C'è ancora dunque ancora qualche giorno per chiudere il colpo. Dopo le parole di Falcinelli, che ha ufficialmente dichiarato di non voler rimanere al Sassuolo, la dirigenza friulana lo ha messo in cima alla lista delle preferenze. La prima offerta è di 7,5 milioni, ma sarà probabilmente giudicata bassa dagli emiliani, si continuerà quindi a trattare, magari provando a inserire qualche giovane in esubero (di cui l'Udinese è strapiena). Intanto Rodrigo Aguirre resterà almeno fino al 31 dicembre al Club Nacional. Con gli uruguaiani si è parlato anche del giovanissimo Thiago Vecino, ma la trattativa sembra complicata, con i sudamericani che per ora non hanno intenzione di cederlo.

Falcinelli è passato in pole per l'attacco. Fonte: http://cdn.tuttosport.com

Si complica poi la pista che porta a Manuel Lazzari. Il ragazzo infatti ha rinnovato con la SPAL e su di lui c'è anche il Torino. In giornata poi si svolgerà un incontro col Pescara, dove si parlerà di Coulibaly, cercando di chiudere l'affare per 2 milioni più due di bonus. Nel summit si parlerà anche di Zampano. Sembra invece lontano Biraghi, su cui c'è il forte pressing del Chievo Verona. Penaranda poi si è visto di nuovo bocciare la richiesta del permesso di lavoro per poter giocare col Watford e tornerà in prestito, dopo le deludenti avventure con Udinese e Malaga, il ragazzo potrebbe abbassare ancor di più il mirino, andando in prestito al Leganes. Pozzo vorrebbe poi rimpolpare la colonia ceca dell'Udinese, acquistando il capitano dell'Under 21 Travnik. Lo Jablonek lo valuta 3 milioni, ma il contratto in scadenza nel 2018 potrebbe facilitare l'operazione. Infine l'Inter pare essere tornata a guardare a Samir per la fascia, viste le difficoltà per Dalbert, ma pare difficile (per ora) che i friulani si privino di un altro titolare della difesa.

Fonte virgolettato: www.tuttoudinese.it