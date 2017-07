Udinese - Ecco la lista parziale dei convocati per il ritiro

Angella e Gabriel Silva durante un allenamento dello scorso anno. Fonte: www.facebook.com/UdineseCalcio1896

Si tornerà a sudare da dopodomani in quel di Udine. Con il 6 luglio infatti la squadra si riunirà per il preraduno (prevista solo la prima cena di squadra per quel giorno) e con il 7 inizieranno i primi test fisici. Chiaramente, in questa prima fase, mancheranno i calciatori che hanno avuti impegni con le proprie nazionali, come Scuffet, Karnezis, Perisan, Pezzella, Alì Adnan e Hallfredsson. Assenze probabilmente dovute a scelte di mercato per quanto riguarda Gabriel Silva, Faraoni, Iniguez, Kone e Insua. Presenti dal primo giorno i nuovi acquisti Bizzarri, Lasagna e Barak, che inizieranno dunque la loro esperienza in bianconero.

Lista ristretta dunque quest'anno per l'Udinese, che non lavorerà con il ritiro "allargato" come le scorse stagioni, quando il mister di turno si trovava almeno 40 giocatori, se non di più, da gestire. Stavolta Delneri inizierà a lavorare "solo" con 27 elementi, di cui molti promossi dalla primavera. La società vuole dunque valutare attentamente la situazione di alcuni suoi tesserati prima di sottoporli alle cure del tecnico di Aquileia. Comunque presenti giocatori che sembrano essere fuori dal progetto come Heurtaux e Molla Wague. Dopo i primi test fisici, si passerà al ritiro vero e proprio il 16 giugno, dove probabilmente molti elementi della squadra cambieranno, tranne che l'ossatura di base, formata dai nuovi innesti e i titolari della scorsa annata. Sono stati convocati molti elementi della primavera, ma saranno in pochi quelli che resteranno agli ordini del mister. Da vedere poi, per esempio, la situazione di Karnezis, sicuro partente. Una rosa in divenire dunque, per una stagione che si preannuncia diversa dalle altre.

I convocati

PORTIERI

Bizzarri, Borsellini, Meret

DIFENSORI

Angella, Danilo, Filipiak, Heurtaux, Musavu King, Samir, Vasko, Wague, Widmer

CENTROCAMPISTI

Badu, Balic, Barak, De Paul, Fofana, Ingelsson, Mallè, Pontisso, Garmendia, Varesanovic

ATTACCANTI

Ewandro, Lasagna, Matos, Perica, Thereau