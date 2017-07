Udinese - Delneri: "Ci sono ancora delle cose da capire"; Widmer: "Siamo fiduciosi, avanti così"

Delneri durante l'amichevole. Fonte: https://www.facebook.com/UdineseCalcio1896

Alla fine del primo test della stagione, non si dilunga in grandi analisi tecnico tattiche mister Delneri, rimarcando come la condizione migliore sia ancora da trovare e rimarcando come il primo impegno in Coppa Italia non sia poi molto lontano: "Era la prima partita della stagione. Abbiamo iniziato a lavorare solamente da una settimana e quindi la condizione non poteva essere delle migliori. Dobbiamo ancora trovare il ritmo giusto ma è normale. E' stata una prima sgambata, più partite giochiamo prima entriamo in forma. Ora dobbiamo continuare a lavorare per prepararci al meglio in vista della prima ufficiale in Coppa Italia. Dobbiamo valutare cosa facciamo e dove migliorare. Dobbiamo capire le caratteristiche e le qualità di alcuni giocatori. Per esempio bisogna capire dove può essere impiegato Ingelsson“.

Più loquace Widmer, che innanzitutto chiarisce la sua posizione sul mercato: "Ho sempre detto e lo ribadisco ora che sono contento a Udine, sono contento della fiducia che mi dà il mister, Udine è casa mia, di tutto il resto non mi occupo. Se rimango? Penso di sì."

Lo svizzero dice la sua sul primo test: "Siamo a inizio della preparazione, chiaramente le gambe non vanno come vogliamo, ma c’è tempo, comunque io mi sento abbastanza bene. Ho lavorato bene in vacanza, ma anche in questi dieci giorni a Udine."

Chiosa sul matrimonio avvenuto da poco: "Vero, mi sono sposato con la mia Celine. E’ stato bellissimo, sono molto felice e anche di essere tornato a Udine."

Il ritiro vero e proprio inizia però adesso, dopo una settimana di semplici test fisici: "Sì, adesso arrivano due settimane molto intense e importanti per tutta l’annata, ci costruiremo i prossimi 10 mesi. Dobbiamo lavorare sodo, con voglia. Personalmente sono contento che ci siano queste quattro amichevoli. Preferisco giocare amichevoli piuttosto che allenarmi. Adesso aspettiamo i primi avversari, che sono belli tosti, ma possiamo e dobbiamo dire la nostra. Siamo forti, siamo fiduciosi, dobbiamo andare avanti così."

Sono in molti a chiedersi dove possa arrivare questa Udinese: "Innanzitutto sarebbe già importante rifare ciò che è stato fatto anno scorso. Il vantaggio è che la squadra si conosce e ripartiamo con lo stesso allenatore. Sicuramente possiamo fare meglio, potremmo anche superare quota 50 punti."

Infine Widmer ritiene che Perica possa finalmente diventare titolare, sostituendo Duvàn Zapata: "Sì, Stipe ha le qualità per poterlo sostituire."

