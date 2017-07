Udinese - UFFICIALE: Nuytinck è bianconero. Il 5 agosto si gioca contro l'AZ Alkmaar

Nuytinck con il direttore Collavino

Giornata di ufficializzazioni per l'Udinese. È stato infatti confermato l'acquisto di Bram Nuytinck dall'Anderlecht. Il forte centrale mancino andrà così a completare il reparto a disposizione di Delneri, che ha il suo sostituto di Felipe. Ora bisognerà sfoltire la squadra in quella zona (Molla Wague e Musavu-King sono palesemente di troppo). Inoltre sono state rese note alcune novità per quanto riguarda il calendario delle amichevoli. Domani contro l'Hannover non si giocherà a St. Veit, ma allo stadio Wolfsberg, di gran lunga più capiente. Inoltre il 5 agosto allo Stadio Friuli (Dacia Arena) si giocherà contro l'AZ Alkmaar, in modo da testare l'impianto prima della sfida di Coppa Italia e per fornire un altro avversario di spessore alle zebrette. Infine è stato comunicato che la doppia fase di rinnovo degli abbonamenti si è conclusa a 9 mila abbonati, facendo così ben sperare per il superamento della doppia cifra e dei numeri fatti l'anno scorso.

Questo il comunicato ufficiale dell'Udinese Calcio in merito all'acqusito di Nuytinck:

"Udine, 29 luglio 2017 - L’Udinese ha finalizzato oggi il contratto di acquisto del difensore olandese Bram Nuytinck.



Classe 1990, nato a Heumen (Gheldria, Olanda), 190 cm di altezza, l’olandese è un difensore centrale, piede preferito il sinistro. Nuytinck proviene dalle giovanili del N.E.C. (Nijmegen Eendracht Combinatie), esordisce nel massimo campionato olandese con la stessa squadra nel 2009. Nel 2012 passa all'Anderlecht, la squadra più titolata della Jupiler Pro League - massima divisione del campionato belga - con la quale ha collezionato 115 presenze e 5 gol e vinto tre campionati e tre coppe di Belgio. Bram ha militato anche nella Nazionale Under 21 olandese, con 23 presenze e 2 gol.

Collavino: “Nuytinck è un importante tassello per l’Udinese un forte segnale di impegno da parte della società nella costruzione di una squadra completa in tutti i reparti, capace di appassionare il nostro pubblico. Bram è un 27enne esperto, entusiasta di essere arrivato a Udine dopo l’esperienza belga, pronto a impegnarsi e a farsi conoscere dal pubblico friulano”.



Gerolin: “L’acquisto di Nuytinck è per noi una missione compiuta: questo esperto difensore era da tempo sotto osservazione, in quanto riteniamo abbia le caratteristiche giuste per essere strategico per il nostro reparto difensivo. Siamo andati a trovare un difensore centrale, con precise caratteristiche: forte fisicamente, mancino di piede, esperto per riuscire a inserirsi bene nel gruppo in breve tempo. La sua esperienza internazionale - vanta diverse presenze sia in Europa League che in Champions League - sarà utile per favorire un rapido inserimento. E’ un acquisto che consideravamo urgente per permettere a mister Delneri di lavorare sugli schemi di gioco”.



Bram Nuytinck ha completato oggi le visite mediche e sarà a disposizione di mister Delneri già nel tardo pomeriggio di oggi quando raggiungerà i suoi nuovi compagni nel ritiro di Sankt Veit."

Nuytinck con la divisa dell'Anderlecht. Fonte: http://adn.fcupdate.nl

Questi poi i comunicati sulle amichevoli:

"E’ stata ufficializzata la nuova sede dell’amichevole di domenica 30 luglio con l’Hannover 96: la partita si disputerà alla Lavanttal Arena di Wolfsberg (Austria), con fischio d’inizio fissato per le 17:00.

La Lavanttal Arena è stata scelta dopo che le autorità austriache avevano ritenuto lo stadio di St. Veit troppo piccolo per accogliere i tifosi previsti.

I biglietti per l’amichevole saranno in vendita direttamente alla biglietteria dello stadio il giorno della partita."



"La Dacia Arena aprirà le porte per la nuova stagione dell’Udinese sabato 5 agosto quando, alle 20:30, i bianconeri affronteranno in amichevole l’Az Alkmaar, formazione classificatasi sesta nell’ultima Eredivisie, il massimo campionato olandese.



Collavino: “Con l’amichevole di sabato la Dacia Arena è pronta ad accogliere i tifosi dell’Udinese. Abbiamo previsto delle condizioni speciali per i nostri abbonati, per dare valore alla passione di chi ha già scelto di essere con noi per tutta la stagione. L’amichevole del 5 è anche un banco di prova in vista dell’esordio in Coppa Italia, per il quale il conto alla rovescia in campo e dal punto di vista organizzativo è già iniziato, stiamo lavorando per i nostri tifosi perché “Daremo l’anima” è lo slogan scelto per raccontare, accanto all’impegno della squadra, anche quello della società intera”.

La squadra prima dell'amichevole con il Kayserispor. Fonte: www.facebook.com/UdineseCalcio1896

Pochissime novità dal fronte mercato. Karnezis attualmente è bloccato, con il Napoli che si è buttato definitivamente su Rulli. Sul greco ora si fa sotto il Newcastle. Il giovane cileno Sierralta è vicino al prestito al Parma in Serie B, mentre Gabriel Silva continua ad andare verso il Panathinaikos. Su Jankto arrivano forti interessamenti dalla Premier League, ma per ora la sua permanenza almeno per almeno un altro anno non sembra in dubbio. La settimana prossima sarà calda per la questione terzino destro. Manca infatti un vice Widmer e il Napoli sta preparando un nuovo assalto per lo svizzero, cosa che renderebbe il mercato dell'Udinese complicato. Infine Pavoletti pare intenzionato a restare almeno 6 mesi a Napoli da terza scelta, rifiutando tutte le offerte arrivate fino ad ora, poichè vorrebbe mantenere il suo ingaggio attuale.