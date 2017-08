Udinese - La squadra piange, intanto dal mercato sta per arrivare l'ultimo tassello

Pedro Pereira con la maglia del Benfica. Fonte: https://www.abola.pt

Non sarà sicuramente il giocatore che darà la svolta ad un'Udinese parsa estremamente disunita alla prima giornata di campionato. L'assenza però di un terzino destro che faccia da riserva a Widmer si è sentinta eccome, soprattutto calcolando che lo svizzero si è infortunato e probabilmente non sarà disponibile fino alla terza giornata, il 10 settembre con il Genoa. La caccia all'uomo necessario a colmare l'ultima lacuna (a livello, ribadiamo, prettamente numerico, perchè probabilmente a livello qualitativo qualcosa mancherebbe) sembra essere terminata. Si è seguito per tantissimo tempo Zampano del Pescara, su cui però la società non sembra voglia investire. Discorso diverso invece per il giovanissimo Pedro Pereira, terzino destro portoghese, già conosciuto in Italia per la sua esperienza alla Sampdoria, che veste ora la maglia del Benfica dove però ha giocato solo una partita.

Il ragazzo infatti è stato "rischiato" solo nell'ultima giornata, contro il Boavista. Il portoghese corrisponde alle caratteristiche cercate dalla società friulana. È molto giovane, classe '98, ha già esperienza in Serie A, visto che alla Sampdoria ha trovato abbastanza spazio da convincere il Benfica a ricomprarlo e inoltre ultimo, ma non meno importante, sta facendo tutta la trafila delle nazionali giovanili del Portogallo. Ha infatti già tre gettoni con l'under-19 lusitana. Chiaramente non ci si può aspettare da lui che sia il giocatore che ribalterà le sorti di una difesa friulana che sta facendo acqua da tutte le parti in questi mesi estivi, ma di certo dà a Delneri la possibilità di poter evitare qualche esperimento azzardato di troppo, tipo Molla Wague (a questo punto ufficialmente a caccia di un acquirente, visto che lo spazio per lui è ridotto quasi al nulla) o Pezzella adattato sulla corsia opposta rispetto a quella di appartenenza.

“Pezzella in basso a destra è stata una cosa estemporanea, vedremo se arriverà questo ragazzo (Pedro Pereira ndr). Non è semplice mettere vicino certi giocatori, a Molla Wague si può chiedere magari di saltare meglio di testa, ma di più non si può chiedere. Il secondo gol preso è stato ingenuo." Così si è espresso Delneri nella conferenza stampa post Chievo, chiedendo chiaramente un giocatore di ruolo da poter mettere come terzino destro. Come detto sopra, non che sia la mossa che risolverà i tanti problemi dell'Udinese, ma di certo mettere un giocatore di ruolo e una settimana in più di lavoro, per alcuni giocatori, potrebbero aiutare a risolvere alcuni problemi, in vista di un match con la SPAL che si preannuncia difficilissimo.