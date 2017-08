Udinese - Pedro Pereira si è inceppato, ora per le alternative c'è poco tempo

Larsen, terzino destro dell'Austria Vienna. Fonte: https://upload.wikimedia.org

Sembrava tutto fatto, ma in questo mercato gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Come riportato infatti dal Messaggero Veneto, l'affare Pedro Pereira, praticamente chiuso nella giornata di ieri, è invece quasi saltato. Il perchè è presto detto, il Benfica avrebbe allungato i tempi per cedere l'ex Sampdoria e, temendo di restare a bocca asciutta a fine mercato e per la voglia di dare al più presto l'ultimo tassello a Delneri, Pozzo sta già cercando dei nomi da chiudere in tempi brevi, con buona pace dei portoghesi. Non è la prima volta che una trattativa tra Benfica e Udinese salta a cose fatte, tre anni fa le Aquile avevano chiuso l'affare Karnezis, con il portiere che si era anche recato a Lisbona per firmare il contratto, salvo poi un improvviso cambio di idee dei portoghesi (che nel frattempo avevano visto la possibilità di acquisire Julio Cesar). Sta di fatto che ora difficilmente sarà Pedro Pereira il terzino destro di riserva tanto chiesto da Delneri, che dovrà aspettare ancora qualche giorno.

Se la trattativa con il Benfica possa essere ripresa al volo non è dato a sapersi, anche se, visto questo dietrofront, pare ormai difficile che si sblocchi Pedro Pereira. Pozzo valuta dunque i nomi alternativi, che a questo punto sono giocatori non troppo complicati da acquisire, anche perchè nel frattempo su Zampano si è fiondato il Chievo, che ormai pare sul punto di acquistarlo. Uno è Jans Larsen, difensore dell'Austria Vienna di 26 anni, che sarebbe dunque un giocatore già pronto e che verrebbe appunto dalla vicina Austria. Un altro nome sul taccuino è quello di Anders Randrup, ventinovenne terzino svedese dell'Elfsborg, che ha il contratto in scadenza a novembre, quindi tra tre mesi. Sarebbe perciò la trattativa più semplice probabilmente da portare a termine, anche se il nome è tutt'altro che altisonante e sarebbe evidentemente una pezza momentanea, in attesa di trovare in futuro un nome più adatto. Sicuramente Randrup troverebbe il suo connazionale Ingelsson in squadra, cosa che forse ne agevolerebbe l'ambientamento, dato che passare dal campionato svedese a quello italiano è un ulteriore insidia di questo trasferimento.

Continua dunque il momento poco felice dell'Udinese che, oltre che doversi preparare al meglio in vista della partita con la SPAL, per cancellare subito lo scivolone fatto contro il Chievo, ha ora difficoltà a completare il suo mercato. Vedremo quanto tempo ancora ci vorrà per avere questo tanto agognato terzino destro di riserva. Intanto i friulani continuano a muoversi per vendere i numerosissimi esuberi presenti al Bruseschi. Oltre alla trattativa con il Benevento per Kone, che sta andando avanti a oltranza, si sta per chiudere la cessione di Insua al Panathinaikos, ancora a caccia di un terzino, dopo essere stato beffato dal St. Etienne per Gabriel Silva.