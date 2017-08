Udinese - Gerolin fa il vago, intanto Maxi Lopez è un obiettivo concreto e su Thereau si fionda la Fiorentina

Il DS Gerolin. Fonte: www.udinese.it

Collavino ieri è stato chiaro, così non può andare e ci saranno cambiamenti. Quelli da attuare più rapidamente sono quelli sul mercato, dove restano solo poche ore per concludere le trattative in corso e per sistemare la rosa. Gerolin è andato all'Hotel Melià di Milano per condurre le ultime trattative, che sembrano riguardare principalmente il reparto offensivo, anche se il DS fa il vago: "Non è stata la partenza che volevamo. C'è da lavorare tanto su noi stessi, con umiltà ed attenzione per non ripetere gli stessi errori nei prossimi incontri. Prima di intervenire sul mercato pensiamo a questo. Eventualmente si può lavorare in uscita. Ci sono alcuni calciatori da piazzare. Paloschi? Per ora non c'è nulla, vediamo cosa succede in questi giorni. Ripeto, prima ragioniamo su noi stessi".

Negato il possibile arrivo di Paloschi, effettivamente sembrano essere ore calde per altri nomi. Per quanto riguarda la prima punta, il nome più concreto sembra essere quello di Maxi Lopez. Completamente fuori dal progetto granata, stando a quanto riportato dall'esperto Gianluca Di Marzio la trattativa per portare l'argentino ad Udine starebbe avendo un'accelerata improvvisa, tanto che saremmo ai dettagli economici per completare l'operazione. Dunque le due prime punte a disposizione di mister Delneri sarebbero Bajic e Maxi Lopez, con l'ex Catania che dovrà dimostrare di essere pronto per colmare da subito la lacuna (il bosniaco è nettamente indietro come forma fisica).

Ci potrebbero però essere sorprese delle ultime ore. La Sampdoria infatti sembra essere a caccia di profili più importanti di Thereau e sta continuando a fare tentativi per Duvàn Zapata, mentre tiene sott'occhio Slimani del Leicester. Continua ad esserci però il pericolo di una cessione per il francese. Nelle ultime ore infatti anche la Fiorentina è venuta a sapere dei malumori dell'ex Chievo e sta facendo sondaggi concreti per sapere se sia possibile portarlo alla corte di Pioli. Stando all'esperto di mercato Alfredo Pedullà, è possibile che Pozzo intavoli una trattativa per uno scambio Thereau-Babacar, dando così via un senatore, ottenendo però un vecchio obiettivo di mercato. Il senegalese, nel caso arrivasse, sarebbe poi l'unico del pacchetto avanzato dell'Udinese in grado di arrivare alla doppia cifra. Insomma, in pentola bolle molto più di quanto non dica Gerolin, nelle prossime ore ci potrebbero essere news importanti.