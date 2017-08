Udinese - Depositato il contratto di Maxi Lopez. Si sfoltisce la rosa, poche possibilità di nuove entrate

Maxi Lopez. Fonte: http://cdn.tuttosport.com

Mancavano ancora gli ultimi dettagli, ma ora è tutto fatto. Maxi Lopez è un nuovo giocatore dell'Udinese. L'ufficialità arriverà, come da prassi della squadra friulana, solo dopo il gong, ma il ragazzo ha già svolto le visite mediche e firmato il nuovo contratto, depositato in questi minuti. Non sono ancora state divulgate le cifre dell'operazione, che però non dovrebbero essere strabilianti, visto che l'attaccante era fuori rosa con Mihajlovic. Adesso Delneri ha due centravanti di ruolo, saranno Maxi Lopez e Bajic a giocarsi il posto, a meno che non si voglia riprovare Perica in quella posizione, anche se ad oggi pare improbabile. Quello che preoccupa di più però è la mancanza di un sostituto di Thereau.

Queste le dichiarazoni del DS Gerolin: "Crediamo di riuscire a rimpiazzare ugualmente Cyril Thereau. Per il resto, rimaniamo vigili e valutiamo quanto accade nelle prossime ore. Cercheremo di piazzare vari esuberi come Adnan e Karnezis, che in questo momento non rientrano nei piani. In generale, mi sembra un mercato positivo, dato che siamo riusciti a dare a Delneri due giocatori per ruolo. Ora l'unica cosa da fare è lavorare. Jankto ce l'hanno chiesto loro (il Milan) e tanti altri, ma abbiamo stroncato ogni interesse sul nascere: vogliamo trattenerlo e farlo crescere ancora. Tratterremmo anche Pontisso: fino a gennaio resta con noi".

Attualmente non sembrano esserci nomi per il fantomatico sostituto. Babacar ha rifiutato qualsiasi possibilità di cessione, mentre Remy è andato al Las Palmas. Ci sono stati in mattinata contatti con Ola John, ma non è da escludere che la cosa sia legata all'eventuale innesto da parte del Benfica di Gabigol. In uscita, come già detto da Gerolin, Jankto non è in discussione e non andrà al Milan in questa finestra di mercato. Piccolo rebus invece in difesa. Con Karnezis infatti doveva andare a Watford anche Molla Wague, ma pare che Angella voglia andar via, con il Crotone sulle sue tracce. Da qui il trasferimento bloccato del maliano e l'inserimento del Watford su Dragovic. Infine la SPAL ha chieso Hallfredsson ottenendo un rifiuto, Kone è a un passo dall'AEK Atene e Alì Adnan è conteso da Sassuolo e Crotone.