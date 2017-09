Udinese - Delneri: "Continuiamo a lavorare, alla terza giornata si parla già di drammi, i drammi sono altri"

Udinese - Delneri:"Continuamo a lavorare, alla terza giornata si parla già di drammi, i drammi sono altri"

Giorno di conferenza stampa prepartita per mister Delneri, la partita con il Genoa arriva dopo due sconfitte consecutive per l'Udinese e un mercato molto destabilizzante per i bianconeri. Il tecnico però chiede di mantenere la calma e si concentra ora sulle possibili novità da mettere in campo già contro i rossoblù.

Domani sarà la prima partita senza Thereau, Larsen non ha ancora molti allenamenti con il gruppo, ma è il vice Widmer, possibile novità Barak: "Vedremo come porci domani. Larsen è il vice Widmer, lo svizzero è assente, quindi ci sarà lui, anche se ha lavorato poco con noi. Speriamo che i nuovi si applichino subito e smussino i loro difetti pur senza aver lavorato con noi. Barak è un buon giocatore, lo ha dimostrato sempre, dà una mano in un centrocampo formato da altri giocatori, come per esempio Behrami. Fofana difficilmente partirà dall'inizio, visti i problemi che ha. Dobbiamo recuperarlo al più presto perchè è un pezzo fondamentale."

Delneri sta provando spesso in allenamento a giocare con esterni dal piede invertito: "Dipende da chi gioca esterno, abbiamo due punte centrali, sta bene Maxi Lopez, ma così come sta bene Bajic, vedremo. Ci servono giocatori però che sappiano che intensità serve e come bisogna giocare nel campionato italiano. Bisogna parlare di gruppo e il gruppo deve far sentitre la motivazione, siamo contro una squadra tosta, ma dobbiamo scendere in campo per vincere.”

Sulla condizione dei giocatori che sono andati in Nazionale: "Sono rientrati a scaglioni. Stanno bene, hanno lavorato poco come calcio, ma le caratteristiche ci sono, con i mezzi giusti per battere il Genoa. Non vogliamo snaturare quanto fatto fino adesso.”

Il Genoa ha un punto solo, ma sembra completo in ogni reparto: "Loro giocano sempre palla bassa da dietro, sono una bella squadra in attacco, ma dietro soffrono, cercheremo di sfruttare quello. Sono veloci e propositivi. Hanno due esterni forti. Dovremo andare ad attaccare l'uomo giusto al momento giusto."

Hanno acquistato un giocatore di spessore come Bertolacci: "C'è Veloso, Bertolacci, hanno una struttura di centrocampo diversa rispetto alla SPAL, devi andare a marcare alto uno e abbiamo dei punti di riferimento. Ci dev'essere intensità e dobbiamo giocare da squadra. Cosa che ancora non abbiamo fatto, non deve risolvere un giocatore solo i problemi.”

In allenamento De Paul è stato provato a sinistra, mentre le condizioni si Samir non destano preoccupazione: "Può anche essere che io lo sposti a sinistra, dipende chi giocherà a destra. Vedremo gli equilibri e chi sarà più pronto a giocare. Samir sta bene, il ginocchio è migliorato, quindi è disputato. Larsen ha un passo di ruolo e quindi mi affiderò a lui, Dopo due partite non c'è niente di drammatico, c'è altro di drammatico, adesso c'è solo da lavorare.”

Chiedendogli di Thereau, il mister fa un analisi del mercato più in generale: "Non mi interessa parlare del passato. Ci ha datto una grossa mano quando era in grande spolvero. Ha avuto questa occasione, ma abbiamo dimostrato di poter giocare bene anche senza di lui. Ci mancherà la sua individualità. Questo mercato per noi è stato molto deleterio, a livello mentale soprattutto. Ora fortunatamente è finito e tutti noi ci applicheremo per ottenere il massimo dei risultati. Lui aveva qualità di gioco, ma le nostre accoppiate ci permetteranno di sopperire a questa assenza, quando i giocatori si saranno tutti inseriti. Dobbiamo andare avanti lavorando con il massimo dell'applicazione.”

Anche Behrami ha qualche chance di giocare, mentre Jankto in Nazionale ha giocato benissimo: "Behrami sta benissimo, ha giocato 90' con la Svizzera, domani decideremo se giocherà o meno, ma è in condizione. Jankto l'ho visto in Nazionale e ha giocato bene. Fofana ha perso il passo per l'infortunio, Jankto invece spesso ha lavorato male perchè non aveva il compagno davanti. Abbiamo toppato due partite, vogliamo tornare al nostro livello giocando da squadra.”

Sul possibile anticipo della chiusura del mercato: "Per me andrebbe tolto. Che sia negativo è indubbio. Non ci può essere un concetto di maglia con il mercato aperto fino al 31 agosto".