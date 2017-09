Delneri:"Siamo in crescita e con oggi si è visto. Da oggi ogni domenica ci sarà qualche sorpresa"

È contento Delneri per la vittoria e in conferenza stampa il tecnico fa la sua disamina della partita. Sull'espulsione di Pezzella non dà troppe colpe al ragazzo, per la giovane età, mentre giustifica il calo finale, dovuto anche ai tanti giocatori nuovi in rosa. Segnali positivi soprattutto dal fatto che ogni giocatore nel suo ruolo ha dato il suo.

Vittoria meritata, la squadra ha giocato, ma in superiorità numerica è parsa in ansia: "Due settimane non bellissime per noi, è chiaro che le giornate precedenti creano anche i presupposti per la partita, un po' di paura c'era. Poi abbiamo tantissimi giocatori ancora fuori forma, Larsen era all'esordio, Nuytinck è ad una delle prime partite... Però in parità numerica abbiamo giocato bene. La vittoria ci dà forza ed energia per il proseguio del campionato.”

Sull'espulsione di Pezzella per un fallo senza senso: "È un '97, dobbiamo crescere, tatticamente, tecnicamente e nel modo di porsi, lo aiuteremo a crescere. Abbiamo giocatori più esperti, come Behrami, che ha preso il primo giallo ed ha evitato il secondo. Giustifico di più il giovane."

Tre esordi e mezzo oggi in campo, con Larsen, Maxi Lopez, Barak e Behrami: "A far la differenza sono stati i ruoli, non l'esperienza. Lasagna era l'unico in un ruolo un po' diverso, sulla fascia, ma si è trovato bene con Maxi Lopez ed è un discorso che vogliamo portare avanti. Sarà però un turn over continuo, non ci saranno certezze."

Anche oggi la VAR ha inciso: "Per me la VAR è un sostegno importante per il calcio, l'unica cosa che posso dire è il tempo, ma dobbiamo migliorarci tutti. Tutti quanti accettiamo la VAR e quindi ci sono meno proteste, questo è molto importante. Per valutare episodi chiave può essere importante, perchè pareggia tutti. Prima probabilmente in velocità non si riusciva a vedere certe cose, però ci vuole ancora troppo tempo, ma miglioreranno."