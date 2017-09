Udinese - Danilo: "Abbiamo tanto da migliorare, ora testa al Milan"

Google Plus

Source photo: calciomercato.com

La positiva vittoria contro il Genoa ha in parte cancellato quanto di negativo visto con Chievo Verona e Spal, collettivi arcigni ma tutt'altro che insuperabili. Intervistato nel post-partita della sfida, il difensore brasiliano Danilo ha sottolineato la soddisfazione dei tre punti, pur ricordando di non dover mai abbassare la guardia: "Dopo la gara contro la SPAL abbiamo capito i nostri errori - ha detto - e siamo riusciti a tornare l'Udinese che tutti conosciamo. Abbiamo ancora tanto da migliorare, ma questa è la strada giusta".

Continua, Danilo: "Le cose cambiano quando si mette prima di tutto il sacrificio ed il rispetto per la maglia. Ora pensiamo alla prossima partita contro il Milan. Affronteremo una grande squadra, gli stimoli non mancheranno. Il calendario si fa più difficile, abbiamo bisogno di tutti per affrontare questo periodo tosto". Parole esperte, da parte di un difensore che ha ormai compreso i meccanismi tattici del nostro campionato, diventando capitano dell'Udinese. Diventato un vero e proprio cardine della retroguardia friulana, dunque, il brasiliano ha voglia di vincere ancora, pur ricordando la delicatezza di un campionato nella sue fasi iniziali.