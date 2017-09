Udinese, gli occhi della San Siro rossonera sul talentuoso Jakub Jankto

Arrivato in Italia, come di consueto con i migliori talenti del calcio nostrano, grazie all'Udinese la giovane carriera del 21enne centrocampista sta virando verso una svolta.

Nella prima stagione italiana, quella 2015/16, il ceco passa in prestito secco all'Ascoli dove si mette subito in luce tra buone giocate, intensità e goal, 5 in totale, che convincono i friuliani a riportare il giovane talento alla corte di Del Neri.

Nel suo primo anno in Serie A scala le gerarchie del centrocampo da sorpresa fino a quando, in un fatidico match allo Juventus Stadium, beffa Buffon dalla trequarti con un gran tiro che si insacca alle spalle dell'esperto portiere bianconero e che incanta non solo i propri tifosi ma anche la dirigenza bianconera la quale monitora il giocatore da tempo. Nella sua prima stagione nella massima serie italiana segna 5 reti figurando in campo 29 volte.

Grazie a costanza e determinazione, unita a forza e qualità indiscusse, guadagna gli occhi oltre che della Juventus, dell'Arsenal e dei rossoneri del Milan.

Proprio il club milanese è quello che sembra il destino designato nel futuro del centrocampista. In seguito al corteggiamento nelle ultime ore della sessione estiva di mercato, l'accoppiata vincente del mercato rossonero, Fassone e Mirabelli sono intenzionati a mettere le mani sul giocatore dell'Udinese tra la sessione invernale o direttamente a fine stagione con la riapertura del mercato estivo.

Gli occhi del diavolo rossonero e dei suoi uomini mercato saranno particolarmente attivi oggi pomeriggio quando Jakub Jankto sarà di scena con il suo Udinese a San Siro contro il Milan.

Vincenzo Montella potrà ammirare da vicino quello che potrebbe essere il suo futuro nuovo giocatore, occhio però alle sirene inglesi e quelle dei bianconeri della Juventus.

Nella corsa al ceco bisognerà mantenere gli occhi aperti, sopratutto oggi tra gli spalti ed il terreno di gioco di San Siro.