Serie A - Il Torino a caccia di punti Europa in casa di un'Udinese in costruzione

Uno scatto di Torino-Udinese dell'anno scorso. Fonte: https://www.facebook.com/UdineseCalcio1896

Il turno infrasettimanale della Serie A mette in scena una sfida molto interessante tra Udinese e Torino. A entrambe servono punti, ma per motivi diversi. I friulani sono in ripresa dopo un avvio di campionato complicato, nonostante gli avversari fossero Chievo e SPAL. C'era un problema in spogliatoio e la distrazione mentale era evidente anche in campo. Con la cessione di Thereau e l'arrivo di Maxi Lopez sembra che almeno la squadra sia tornata ad essere un gruppo solido. Ora però bisogna tornare anche ad essere efficaci in campo, cosa che sta accadendo solo a tratti. Contro il Genoa è arrivata una vittoria soddisfacente, con il 4-1-4-1 che sembra sarà la base per il futuro (con variazioni in corsa verso il 4-4-2 e il 4-3-3). Contro il Milan hanno pesato tantissimo gli errori della difesa, che ha regalato due gol facilissimi a Kalinic. Con un pizzico di attenzione in più il punto poteva arrivare. Ora serve mostrare altri passi avanti contro il solido Torino, perché dietro non corrono, ma i punti vannno fatti.

Sul Torino c'è poco da dire. Mihajlovic ha reimpostato i suoi sul 4-2-3-1. In avanti l'unica novità è Niang, che sembra però dover ancora entrare bene negli schemi. La coppia di centrali è stata rifatta, N'Koulou ha portato più solidità e Rincon a centrocampo più polmoni. I granata sono ora forti in ogni reparto e la media di due punti a partita lo dimostra. L'Europa non è impossibile stavolta, ma serve fare punti anche contro le medio piccole. Con il Benevento si è vinto soffrendo, vedremo al Friuli.

Il Gallo Belotti. Fonte: https://www.facebook.com/TorinoFootballClub/

Le ultime

Udinese. Delneri ha parlato della possibilità di effettuare due o tre cambi, visto che ci sono tre partite in sei giorni. Scuffet è confermatissimo, davanti a lui Larsen, Danilo (nonostante i suoi errori inizino a pesare) e Nuytinck sono inamovibili. Discorso diverso per Samir, che pare ancora essere nettamente in ritardo di condizione. Pezzella (rientrato dalla squalifica) può essere più di una semplice ipotesi. In mezzo al campo ci sono due posti per quattro. Fofana, De Paul e Lasagna sono sicuri di giocare. Quindi uno tra Behrami, Barak e Jankto resterà in panchina. Se un giocatore come lo svizzero è fondamentale nell'economia del gioco (il suo sostituto sembra essere più Hallfredsson), uno dei due cechi potrebbe saltare un giro. Visto che ha sempre giocato, la logica direbbe Jankto, ma Barak è ai primi passi in Serie A e, per quanto abbia fatto bene, potrebbe essere "nascosto" per una partita. In avanti Maxi Lopez è sicuro di potersi giocare la partita dell'ex, con Bajic che sembra orientato ad avere un'occasione da titolare contro la Roma.

Torino. Poche modifiche per Mihajlovic rispetto alla partita con la Sampdoria. Barreca non è stato convocato, quindi ci sarà Molinaro. In mezzo ad affiancare N'Koulou si vedrà per la prima volta il talentuoso (e costoso) Lyanco, mentre a destra avrà la sua prima occasione Ansaldi. Davanti alla difesa la coppia Rincon-Baselli, visto che Obi è infortunato e Acquah appena rientrato. In avanti il trio Iago Falque (vittima di un incidente stradale da cui però è uscito illeso), Ljajic e Niang supporterà il "Gallo" Belotti, che sta ancora entrando in forma. Il suo fisico infatti pare richiedere un po' di tempo prima di andare a pieno regime. "Solo" due gol in quattro giornate per lui, mentre Icardi è a 5, Immobile a 6 e Dybala addirittura già ad 8 (pare difficile dunque per l'ex Palermo poter ambire al titolo di capocannoniere). Attraverso questo attacco monstre passano le speranze di vittoria della squadra del tecnico serbo.

La squadra esulta dopo il gol di Lasagna al Milan. Fonte: https://www.facebook.com/UdineseCalcio1896/

I convocati

Udinese

PORTIERI: Bizzarri, Borsellini, Scuffet

DIFENSORI: Angella, Bochniewicz, Samir, Danilo, Nuytinck, Ali Adnan, Stryger, Pezzella

CENTROCAMPISTI: Balic, Barak, Behrami, De Paul, Fofana, Hallfredsson, Ingelsson, Jankto

ATTACCANTI: Bajic, Ewandro, Lasagna, Maxi Lopez, Matos

Torino

PORTIERI: Salvador ICHAZO, Vanja MILINKOVIC-SAVIC, Salvatore SIRIGU

DIFENSORI: Cristian ANSALDI, Nicolas BURDISSO, Lorenzo DE SILVESTRI, LYANCO VOJNOVIC, Cristian MOLINARO, Emiliano MORETTI, Nicolas N’KOULOU

CENTROCAMPISTI: Daniele BASELLI, Samuel GUSTAFSON, Tomas RINCON. Mirko VALDIFIORI

ATTACCANTI: Andrea BELOTTI, Alex BERENGUER, Lucas BOYE’, Manuel DE LUCA,, Simone EDERA, Iago FALQUE, Adem LJAJIC, M’Baye NIANG, Umar SADIQ

Probabili formazioni

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Stryger Larsen, Danilo, Nuytinck, Pezzella; Behrami; De Paul, Fofana, Jankto, Lasagna; Maxi Lopez.

Torino (4-2-3-1): Sirigu; Ansaldi, N'Koulou, Lyanco, Molinaro; Rincon, Baselli; Niang, Ljiajic, Iago Falque; Belotti.