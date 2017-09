Udinese - Con la Roma una sfida impossibile in cui cercare di fare ancora qualche passo avanti

De Paul (23) batte il rigore dell'1-2 contro il Torino. Fonte: https://www.facebook.com/UdineseCalcio1896

Il giorno di Roma-Udinese è arrivato. I friulani, in difficoltà, vanno in casa di una delle squadre più forti del campionato. Andare a punti è un po' impensabile, ma pretendere che ci sia qualche miglioramento, soprattutto in difesa, è quantomeno doveroso. Questo un po' quello che si chiede alla squadra e anche a mister Delneri, messo in forte discussione dai giornalisti, che parlano di un'ipotesi Reja e di un Ballardini già disposto a prendere il suo posto. Solite esagerazioni probabilmente. Però questo accrocchio di giocatori deve diventare squadra e capire che bisogna remare tutti dalla stessa parte, perchè siamo alla sesta giornata, l'Udinese è ferma al quart'ultimo posto con solo tre punti e il calendario presenta in serie squadre sempre più forti.

Delneri in conferenza stampa è stato chiaro. Si sente in discussione, perchè alla fine contano i risultati, ma è certo che il lavoro alla fine pagherà. Si spera che abbia ragione. Per dare continuità, non ci sarà turnover, ma giocherà chi sta meglio. La continuità è solo teorica, perchè dire chi sta meglio fisicamente e mentalmente in questa squadra è difficile. Quel che è certo è che mancherà dopo tanto tempo Danilo, ormai da anni punto fermo e che è tra i giocatori più criticati. Con tutta probabilità sarà Angella ad avere la fascia, visto che è il giocatore con più presenze. Contro la Roma bisogna soprattutto mettere in campo l'atteggiamento messo in mostra contro Genoa e Torino per tutti e novanta i minuti, non solo per uno sprazzo di partita. Solo così tornerà un po' di fiducia nell'ambiente.

Pezzella (19) contro un giocatore del Torino. Fonte: Fonte: https://www.facebook.com/UdineseCalcio1896

Le ultime

Delneri vede aggiungersi alla lista degli infortunati anche Danilo (ancora in attesa di risonanza magnetica e in stampelle) e Pezzella, che è convocato ma ha qualche problema ai flessori. In porta primo ballottaggio. Sembra infatti che il tecnico sia orientato a tenere in panchina per un turno Scuffet, dopo il doppio errore commesso con il Torino che ha fatto esplodere definitivamente le critiche nei suoi confronti. Simone non è sereno e quindi si scalda Bizzarri. Davanti a lui ci saranno Larsen, Angella, Nuytinck e con tutta probabilità Samir (non sta benissimo, ma Adnan fa fatica da terzino). A fare da schermo davanti alla difesa dovrebbe tornare Behrami, dopo il disastro Hallfredsson. Sulla trequarti Lasagna e De Paul staranno larghi, in mezzo ci sarà sicuramente Jankto e uno tra Fofana e Barak (il primo è ancora sulla via del recupero, il secondo è stanco, difficille prevedere chi giocherà). Per quanto riguarda il terminale offensivo, nella conferenza pre Torino Delneri aveva detto che se Maxi avesse fatto novanta minuti contro i granata, avrebbe riposato, ma, visto che adesso ciò che conta è la continuità e Bajic non può ancora essere supportato a dovere, la "gallina" potrebbe nuovamente partire titolare.

Scuffet (21) contro il Genoa. Fonte: Fonte: https://www.facebook.com/UdineseCalcio1896

I convocati

PORTIERI: Bizzarri, Scuffet, Borsellini.

DIFENSORI: Samir, Angella, Nuytinck, Stryger, Alì Adnan, Bochniewicz, Pezzella.

CENTROCAMPO: Fofana, De Paul, Ingelsson, Jankto, Hallfredsson, Barak, Behrami, Balic.

ATTACCANTI: Matos, Bajic, Lasagna, Maxi Lopez, Ewandro.

Probabile formazione

(4-1-4-1) - Bizzarri; Larsen, Angella, Nuytinck, Samir; Behrami; De Paul, Barak, Jankto, Lasagna; Maxi Lopez.