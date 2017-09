Udinese - Delneri: "Sampdoria difficile da battere, servirà una grande prestazione"

Delneri (67)

Partita quella di domani che ha l'aria di essere decisiva per il futuro sia dell'Udinese che di Delneri. L'avversaria è la Sampdoria, reduce da un ottimo avvio di campionato. Il tecnico in conferenza stampa chiede a gran voce i suoi di fare una grande prestazione, per scacciare il momento negativo.

Domani la partita sembra decisiva: "Vogliamo fare bene come volevamo, fare bene nelle ultime partite, per dare linfa alla classifica, contro una squadra che sta molto bene. È un banco di prova importante per trovare la vittoria e uscire da un momento non felice, vincere dà energie e permette di uscire da situazioni un po' così".

La squadra ha lavorato questa settimana in ritiro: "La settimana scorsa è stata una settimana un po' così, tre sconfitte in una settimana contro squadre importanti. Abbiamo fatto una rifinitura un po' più leggera per cercare di abbassare un po' la pressione e giocare poi una mente un po' più libera".

Il tecnico ha provato diversi moduli in campo: "So già cosa fare domani, il problema non sono la tattica o i numeri, la squadra deve avere un'organizzazione. Ogni domenica abbiamo un esterno più offensivo e l'altro più difensivo. Intendo continuare sulla strada tracciata".

Provati Lasagna e De Paul a piedi invertiti: "Lasagna e De Paul a piedi invertiti ci possono stare, ma vedremo perchè piazzandoli così bisogna essere più aggressivi, più attenti. Non ci saranno grosse novità".

Bizzarri di nuovo in campo e Perica rientrato: "Bizzarri è confermato. Perica non è pronto ma potrebbe essere utilizzato in corso".

La Sampdoria ha due ex in avanti che sanno fare gol, Zapata sta dimostrando di avere talento: "Non serve che Zapata dimostri, lo ha già fatto e mi pare che le sue prestazioni dimostrino che non ci eravamo sbagliati. Però hanno tanti altri ottimi giocatori, Praet, Torreira... Hanno una squadra che sa stare in campo. Sarà una partita intensa, capace di farci mettere in campo una buona prestazione per uscire dal momento negativo".

Domani è stato varato l'AUC day, la giornata degli Udinese Club, sono attesi 2500 tifosi in più del solito: "Chiaramente vogliamo ripagare la fiducia dei tifosi, con una buona prestazione, penso abbiano capito il momento di difficoltà che stiamo attraversando. Il binomio con loro sarà fondamentale domani così come in futuro. Ovviamente sono delusi, vogliono vederci vincere ed essere presenti, credono in noi e sono più presenti di noi. Dobbiamo ripagare la fiducia".

La Sampdoria attualmente non sembra avere punti deboli: "Vedendo la Sampdoria così ne ha pochi. Bisognerà avere nervi saldi e giocare la partita tutti e 100 i minuti, giocando con grande attenzione e concentrazione, cercando la forza di sfruttare possibili loro cali".

Hallfredsson ha avuto qualche problema in allenamento: "Oggi vediamo se è schierabile, sarà sicuramente convocabile, vedremo nell'ultimo allenamento se sarà a disposizione”.