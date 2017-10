Udinese - Col Sassuolo Delneri si gioca tutto... ma è senza difesa, Bucchi perde Duncan

Fofana (22) nella sfida dell'anno scorso al Friuli

Che sia una sfida decisiva per questa Udinese lo abbiamo spiegato in lungo e in largo, così come lo ha ripetito infinite volte mister Delneri in conferenza stampa. Il mister si gioca il suo futuro sulla panchina friulana, mentre le zebrette si giocano punti salvezza molto pesanti, specie dopo aver perso lo scontro diretto con la SPAL. In questo momento così importante, la squadra friulana non è neanche supportata dalla fortuna, con tanti giocatori o con problemi fisici o alle prese con infortuni veri e propri. Questo fa sì che il tecnico debba presentarsi alla sfida del Mapei Stadium con una squadra che vedrà diversi elementi dalla condizione fisica dubbia.

Per contro il Sassuolo, che fino a poco tempo fa era in crisi come l'Udinese (anche se un 2-6 non lo ha mai incassato), arriva al turno infrasettimanale forte della vittoria al Paolo Mazza contro la SPAL, vittoria che gli ha permesso di raggiungere quota otto punti. Non ancora un bottino rassicurante, ma la squadra di Bucchi, oltre ad aver ritrovato la vittoria e ad aver battuto una concorrente diretta, sembra star ritrovando la quadratura del cerchio, con il tecnico ex Perugia che è tornato al vecchio 4-3-3 e può contare su un'ossatura comunque di ottimo livello, composta da giocatori come Matri, Magnanelli, Acerbi e Consigli. Tutt'altro discorso quindi rispetto ad un'Udinese che ancora non ha alcuna certezza.

Cannavaro (36) si allena con Duncan (24), infortunatosi nelle ultime ore

Le ultime

Sassuolo. Qualche problema anche per Bucchi, che perde Duncan, che si va ad aggiungere agli indisponibili Dell'Orco, Letschert, Goldaniga e Adjapong. In porta Consigli, per il ruolo di terzino destro, ballottaggio tra Lirola e Gazzola, con il primo in vantaggio, in mezzo Cannavaro e Acerbi, a sinistra Peluso. In mezzo Sensi e Missiroli affiancheranno Magnanelli. In avanti ballottaggio Falcinelli-Matri, sulle ali Politano, autore del gol partita a Ferrara, e Berardi, su cui tutti puntano per il rilancio definitivo dei neroverdi.

Udinese. Piove sul bagnato per mister Delneri. Nella rifinitura si è fatto male anche Nuytinck, che quindi si aggiunge all'elenco degli infortunati, dove c'era già Angella, come anticipato dallo stesso mister. Inoltre il tecnico ha dichiarato ampiamente che Samir non sta bene dopo la partita con la Juventus, ma a questo punto è rimasto l'unico giocatore da poter affiancare a Danilo in mezzo. Almeno chè Delneri non voglia giocarsi la sorpresa Bochniewicz, difficile però vedere l'esordio di un ragazzo nemmeno ventenne in una partita del genere, specie se si parla di Delneri, anche se per lui Samir è un terzino. Inoltre anche Stryger Larsen è appena rientrato da un infortunio e infatti domenica ha giocato Adnan sulla destra, nemmeno sfigurando ad essere sinceri. Ecco dunque che si aprono diversi scenari. Bizzarri è il portiere titolare, davanti a lui metteremo il quartetto che ci suggerisce la logica, ovvero Stryger, Danilo, Samir, Alì Adnan. Attenzione però come dicevamo alle sorprese Bochniewicz e Pezzella, giocatore sceso un po' nelle gerarchie, ma su cui si vuole comunque puntare (potrebbe anche giocare lui a sinitra con l'iracheno a destra). In mezzo torna Behrami, considerato fondamentale, con ai fianchi Fofana e Jankto, con Barak però a fare da mina vagante. In avanti De Paul, Maxi Lopez e con tutta probabilità Lasagna. Anche qui però attenzione alle sorprese, perchè in conferenza stampa Delneri ha avuto belle parole per Perica e ha detto che lui e Lasagna potrebbero anche giocare assieme, attenzione perciò a un possibile turno di riposo per Maxi, o a una conferma del croato.

Valon Behrami (32)

I convocati

Sassuolo

Portieri: Consigli, Marson, Pegolo.

Difensori: Peluso, Acerbi, Lirola, Gazzola, Rogerio, Cannavaro.

Centrocampisti: Magnanelli, Mazzitelli, Missiroli, Biodini, Sensi.

Attaccanti: Matri, Falcinelli, Scamacca, Politano, Berardi, Ragusa.

Udinese

Portieri: Bizzarri, Borsellini, Scuffet.

Difensori: Bochniewicz, Samir, Danilo, Alì Adnan, Stryger, Pezzella, Widmer.

Centrocampisti: Balic, Barak, Behrami, De Paul, Fofana, Hallfredsson, Ingelsson, Jankto.

Attaccanti: Bajic, Ewandro, Lasagna, Maxi Lopez, Matos, Perica.

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Magnanelli, Missiroli, Sensi; Berardi, Falcinelli, Politano.

Udinese (4-3-3): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir, Alì Adnan; Behrami, Fofana, Jankto; De Paul, Maxi Lopez, Lasagna.