Udinese - La felicità di Delneri e giocatori dopo una vittoria sofferta

Delneri (67)

Una vittoria sofferta ottenuta dopo giorni molto difficili e una cappa di negatività che aveva avvolto persistentemente il Friuli. Contro il Sassuolo sono tornati i tre punti, ma sia Delneri che i giocatori sanno che conta ora dare continuità, perchè l'obiettivo è ancora lontano.

Parlando della squadra scesa in campo: "Il gruppo mi ha dato ragione, si stanno conoscendo e hanno dato risposte importanti, oggi chi ha giocato ha fatto bene e chi è stato escluso lo ha accettato. C'è stata grande sicurezza anche nei cambi. I rientri di Behrami e Larsen hanno dato tanta sicurezza in più. Siamo più solidi, più attenti ed è importante questo soprattutto per un lavoro che continua di domenica in domenica"

Squadra in gol con ancora un giocatore diverso: "Di chi fa gol non mi interessa tanto, mi interessa che la squadra giochi, è importante per noi perchè abbiamo tanti giocatori diversi, non il bomber da 30 gol. Sono contento della mia difesa, di Alì Adnan in particolare, che ha dato continuità. ma dobbiamo dimenticarci di questa partita e pensare già all'Atalanta"

Con la squalifica di Samir (era diffidato) per domenica c'è un problema difesa: "Abbiamo Angella e Nuytinck da recuperare, certo se non si fosse fatto ammonire probabilmente avrei dato continuità alla difesa di oggi. Spero di recuperare Angella. perchè domenica è una partita fisica, ma spesso si valuta male ciò che facciamo, pensando solo in negativo. I risultati dipendono da tante cose"

Bizzarri, dall'alto della sua esperienza nella lotta per non retrocedere, analizza la partita: "Sono partite normali tra due squadre in ansia per diversi motivi, ma noi abbiamo fatto una grande partita, di gruppo, magari non bella, ma con la vittoria finale. Avevamo bisogno dei punti e speriamo che ci dia la carica giusto per continuare così. Tutti volevamo festeggiare, il gruppo soffriva troppo per la mancanza di risultati, avevamo bisogno della vittoria e la volevamo. Oggi lo abbiamo fatto e sono contento perchè ci dà anche calma e tranquillità. Questa squadra ha qualità, sia tecnica che fisica, però quando i risultati non arrivano c'è un blocco psicologico, nel calcio solo i risultati ti sbloccano. Speriamo che questa sia la svolta, sarà difficile, abbiamo passato momenti duri contro squadre molto forti, non dobbiamo diemntircarcelo. Ora domenica arriva una squadra molto forte e dobbiamo fornire un'altra grande prestazione".

Barak, autore del gol: "Sì la vittoria è importante, adesso abbiamo nove punti e questo è un bene, perchè la situazione era difficile. Siamo tutti felici. Questo gol è per Valon, perchè ha rubato un gran pallone. Bravo anche Perica, io ho fatto il mio dovere. Questo ci aiuta a tirar fuori le nostre qualità. Noi domenica giocheremo in casa e vogliamo vincere".

Capitan Danilo ribadisce come tutti l'importanza della vittoria: "Sì la vittoria era troppo importante, era uno scontro diretto, loro erano carichi dopo la vittoria con la SPAL. Siamo stati equilibrati, ma al di là di tutto questo contava solo la vittoria ed è arrivata. Come ha detto il mister il problema nostro è la fase difensiva, ma si difende in dieci e talvolta non lo abbiamo fatto. Samir in Brasile ha già fatto il centrale, abbiamo parlato tanto in questi due giorni. Larsen e Behrami sono troppo importanti per noi, anche Adnan ha giocato bene. Ho visto il secondo tempo di Firenze dalla panchina e avevamo fatto bene, ma talvolta non ti gira. Domenica dovrà arrivare già un'altra grande partita, saremo senza Samir, solo noi possiamo uscire da questa situazione".

Behrami sottolinea la forza del gruppo: "Chiaramente venivamo da un momento difficile, soprattutto mentale. In queste situazioni conta solo tirare fuori il carattere, seguendo quanto dice l'allenatore. In questi casi conta fare quello che serve, senza guardare al risultato o al come si è vinto, ma tirando fuori gli attributi. Riuscire a mantenere la forma senza problemi fisici è sempre stato un po' un mio problema, ma qui si sottovaluta lo spirito di sacrificio dei ragazzi, c'è un gran gruppo. Tanti ragazzi si sacrificano e volevano essere in campo per svoltare. Ora dobbiamo recuperare subito e pensare già all'Atalanta per dare continuità".