PSG, Verratti ci va giù duro: "Se non si fa una grande squadra me ne vado"

Marco Verratti, zimbio.com

Alla lista di grandi giocatori che potrebbero cambiare aria nel corso delle prossime settimane c'è anche Marco Verratti. Di lui lontano da Parigi e dalla Francia si parla già da un po', ma fino a questo momento il giocatore non si era mai lasciato andare ad esternazioni pubbliche che aprissero scenari inattesi. Nelle ultime ore, però, sono arrivate delle dichiarazioni di Verratti che sono inequivocabili. Il centrocampista ha messo il PSG con le spalle al muro, senza mezzi termini.

La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Verratti, pronto a dire addio al PSG se non si dovessero verificare determinate condizioni: "Premesso che non devo andare via a tutti i costi, voglio vedere se stavolta fanno davvero una grande squadra. Nel caso, sarò contento di restare. Ogni anno lo dicono, ma poi abbiamo visto i risultati. Le promesse non bastano. Se invece il PSG, con Henrique, mantiene quello che dice, allora sarò ben contento di rimanere. Neymar? Sarebbe incantevole". Apertura inattesa, ma musica per le orecchie soprattutto del Barcellona. Non è un mistero, infatti, che il club catalano stimi molto Verratti e un'eventuale offerta blaugrana difficilmente verrebbe rifiutata dal centrocampista. Certo, poi servirebbe trovare l'accordo con il PSG che non ha esigenze particolari legate al mercato in uscita.

Di recente Xavi e Iniesta si sono espressi con toni entusiasti rispetto alle qualità calcistiche di Verratti e a quello che potrebbe essere il suo inserimento nel meccanismo balugrana. Per qualcuno Verratti potrebbe prendere il posto proprio di Iniesta, giocatore unico e meraviglioso, ma che comincia a dover fare i conti con la carta d'identità. Oltre a due grandissimi della storia del Barca come Xavi e Iniesta, nelle ultime ore sono arrivate le parole anche di Neymar sulla possibilità di vedere Verratti al Barcellona: "Ovviamente sarei felice se dovesse arrivare al Barça. Sarei davvero contento. E' un top player, molto tecnico e ha le giuste qualità per giocare nel nostro club. Se il Barcellona dovesse acquistarlo son osicuro che tutti sarebbero pronti a salutarne l'arrivo perché è un fantastico centrocampista".