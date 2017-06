Barcellona - In arrivo la prima offerta per Verratti

Marco Verratti

Il Barcellona fa sul serio per Marco Verratti. Secondo il quotidiano AS, infatti, il club Blaugrana presenterà, nei prossimi giorni, un offerta di 70 milioni di euro al Paris Saint-Germain che ne chiede 80 per il suo centrocampista. Tutto dipende dal club Francese visto che il Nazionale Italiano ha manifestato più volte la sua volontà di lasciare Parigi per giocare al fianco del suo idolo Messi e di giocatori quali Iniesta, Neymar e Suarez.

Il club di Al Khelaifi fa muro ma questo potrebbe anche sgretolarsi con il tempo visto che, secondo l'Equipe, il club Parigino sarebbe interessato a Kovacic con l'ex Inter che non ha trovato molto spazio al Real Madrid; inoltre il centrocampo della squadra di Emery potrebbe cambiare radicalmente visto che anche Matuidi potrebbe lasciare, c'è la Juventus su di lui anche se la prima offerta di 15 milioni è stata rispedita al mittente. Tornando alla questione Verratti, il Barcellona è fiducioso ma intanto si guarda intorno, anzi guarda lontano visto che secondo il quotidiano Sport l'alternativa a Verratti potrebbe essere rappresentata da Paulinho che al momento gioca in Cina.

Sempre secondo il quotidiano Catalano, il Barcellona potrebbe arrivare a sborsare anche 40 milioni per l'ex centrocampista del Tottenham. Per ora sono solo voci visto che la priorità, dalle parti del Camp Nou, ha un nome e un cognome: Marco Verratti.