San Paolo, ufficiale il ritorno di Hernanes

San Paolo

Il San Paolo ha ufficializzato l'acquisto di Hernanes. Il centrocampista brasiliano classe '86 è reduce dall'esperienza cinese con l'Hebei Fortune, compagine nella quale ha totalizzato solamente 6 presenze e 1 goal. La squadra di Mbia e Gervinho ha optato, dunque, per una cessione a titolo temporaneo con l'obiettivo di recuperare un calciatore che negli ultimi anni non è riuscito ad esprimersi come fatto ai tempi della Lazio. E' praticamente ufficiale il suo ritorno in patria dopo sette anni.

E' stato proprio il San Paolo a lanciare Hernanes nel grande calcio. Per anni è stato corteggiato dal Milan, ma alla fine fu la Lazio a prelevarlo per 13.5 milioni di euro battendo l'elevata concorrenza dell'epoca. Adesso, dopo un lungo girovagare, è finalmente tornato nel suo Brasile: l'obiettivo è quello di far risollevare la sua squadra, decisamente in grande difficoltà nella massima serie brasiliana vista l'occupazione di un 18esimo posto che significherebbe retrocessione. La zona Copa Sudamericana dista già 7 punti, per non parlare poi della Libertadores che è lontana di oltre 10 punti. Titolo? Sfumato. I tifosi lo aspettano da ormai 9 anni, ma quest'anno sarà meglio puntare su altri obiettivi.

Poi ci sarà da affrontare anche il capitolo della Seleçao, con Hernanes che non ha assolutamente voglia di non prendere parte alla spedizione mondiale del prossimo anno. Dovrà lavorare sodo per ritornare come una volta, anche perchè il calcio di Tite si basa anche su corsa e quantità. La palla passa a lui, e dovrà trattarla con la sua straordinaria classe. Il San Paolo lo farà giocare, ma per riconquistare il tutto dovrà impegnarsi fino in fondo.