Tutti pazzi per Schick. Lui vuole l'Inter, la Roma ci prova, sullo sfondo Juventus e PSG

Patrick Schick, zimbio.com

Patrick Schick, protagonista delle prime giornate di questa estate incredibile di calciomercato, pronto ad essere anche il nome più cercato degli ultimi giorni di trattative, prima della chiusura finale. L'attaccante della Sampdoria sembrava della Juventus che però lo ha mollato dopo i problemi emersi nel corso delle visite mediche per i bianconeri fatte a giugno. Adesso Schick vuole l'Inter, ma la Roma ci vuole provare in maniera concreta. E all'orizzonte compare la sagoma del PSG pigliatutto, insieme, di nuovo, a quella proprio della Juventus.

Cerchiamo di fare ordine in una situazione che può diventare tanto intrigante, quanto ingarbugliata. In questo momento la società in vantaggio per prenderlo è l'Inter, se non altro perchè gode del gradimento dell'attaccante. I nerazzurri, però, per motivi ancora legati al FFP, devono prima cedere qualche giocatore per poi cercare di sferrare il colpo decisivo che possa convincere la Sampdoria. Ferrero non ha intenzione di avere prestiti di alcun genere. Vuole incassare tutto e subito, sapendo di avere per le mani un gioiellino che nella scorsa stagione ha già fatto vedere lampi del proprio talento. In più i 25 milioni della clausola ora non bastano più, perchè la stessa è scaduta diverse settimane. In questa situazione di incertezza prova ad infilarsi la Roma di Monchi, alla ricerca del sostituto di Salah.

Schick non è esattamente un esterno offensivo simile all'egiziano, ma quel ruolo, in un tridente offensivo, potrebbe occuparlo, anche se con un certo tipo di caratteristiche. Nelle ultime ore c'è stato un sondaggio da parte della Roma per lui, con i giallorossi pronti a dare alla Sampdoria la cifra che erano pronti a girare al Leicester per avere Mahrez: si parla di qualcosa come 38 milioni di euro circa. Una proposta che non può non ingolosire Ferrero e che costringe l'Inter a non temporeggiare più di tanto, nonostante, giusto ripeterlo, la preferenza accordata ai nerazzurri da Schick in questo momento. Sullo sfondo, poi, sembrano emergere due ombre pesanti ed ingombranti. Si parla anche del Paris Saint Germain come di una delle squadre interessate a Schick. Se lo sceicco decidesse di entrare in azione, per le italiane ci sarebbe poco da fare. Anche per la stessa Juventus che sembra sia tornata ad informarsi tramite gli agenti della situazione di Schick. Il nome pronto ad accompagnare le ultime giornate di mercato di tanti tifosi e appassionati.