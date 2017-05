F1 - Raikkonen: "Peccato sia solo venerdì"

Se c'è qualcosa che contraddistingue Kimi Raikkonen rispetto ai suoi colleghi piloti è la sua scarsa loquacità, che ne ha fatto un vero e proprio personaggio. Alla fine della prima giornata di prove libere, però, il finnico si è mostrato disponibile e pronto a rispondere ai giornalisti. Il finlandese può essere contento dell'andamento delle prove, poichè dopo aver chiuso in testa le FP1, si è accodato al compagno Vettel nelle Fp2, ed ha comunque concluso davanti alle Mercedes, staccate di mezzo secondo circa.

La SF70H ha mostrato un ottimo passo, sia sul ritmo da qualifica che per quanto riguarda il passo gara ed è quello su cui punta l'ex-iridato, che però poi precisa come sia ancora venerdì: "Peccato che sia solo venerdì, però sono contento che le cose siano andate lisce, senza problemi. Abbiamo avuto delle buone sensazioni fin dall'inizio, quindi è stata una giornata divertente. Finora è andato tutto bene, ma vedremo di giorno in giorno".

Il finlandese va controcorrente e per la prima volta si sbilancia e spiega come, secondo lui, Sochi potrebbe non assistere ad una vittoria Mercedes per il quarto anno di seguito, grazie ai vari cambiamenti che sono avvenuti quest'anno: "Se guardiamo agli ultimi tre anni, gran parte delle piste erano favorevoli alla Mercedes. Ora però sono cambiate le regole, le monoposto e sicuramente quest'anno la lotta è più ravvicinata rispetto al passato. Noi possiamo solo fare del nostro meglio e poi speriamo di fare un bel risultato".

Un Raikkonen inedito o quasi. Forse è il segno di come Iceman creda nel progetto Ferrari e, forse, ne capisca l'importanza. Ora bisogna attendere i risultati, già domani nelle qualifiche e poi, ancora più importante, sarà la gara.